Юрмала зимой - без платы за въезд? В городской думе предлагают отмену пропусков

Как сообщалось, плату за въезд в Юрмалу на один день планируется повысить с нынешних 3 евро до 5 евро, а стоимость пропусков на более долгий срок фактически удвоится - с 10 евро до 20 евро за недельный пропуск, с 31 евро до 60 евро за месячный, с 55 евро до 100 евро за трехмесячный. Полугодовой пропуск будет стоить 180 евро вместо нынешних 107 евро, а годовой - 270 евро вместо прежних 180 евро. Предполагается, что новые цены вступят в силу с 1 января 2026 года.