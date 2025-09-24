Американский мультимиллионер Джеймс Гольдштейн посетил Латвию - родину своих предков

Тем, кто не знал о его любви к баскетболу, приезд Гольдштейна показался связанным с приглашением Рейникса. Один зритель, заметив его во время трансляции, даже отправил фото певцу с вопросом, приглашал ли он Гольдштейна. Лаурис, смеясь, признался журналу Kas Jauns, что сам был удивлен, увидев мультимиллионера на рижской арене, и что не имел никакого отношения к его пребыванию в городе.