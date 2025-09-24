Американский мультимиллионер Джеймс Гольдштейн посетил Латвию - родину своих предков
В Ригу приехал яркий и эксцентричный 85-летний американский мультимиллионер Джеймс Гольдштейн, чей образ жизни давно стал легендарным. На его визитной карточке значатся три слова: мода, архитектура и баскетбол. Гольдштейн известен во всем мире как страстный поклонник баскетбола - бывший комиссар НБА Дэвид Стерн называл его «суперфаном», ведь миллиардер в течение сезона путешествует по всей Америке, чтобы посетить как можно больше матчей.
Не менее легендарна и его любовь к женщинам — Гольдштейну приписывают романтические связи с голливудскими секс-символами, такими как Мэрилин Монро, Джейн Мэнсфилд и Брижит Бардо. Его стиль одежды легко узнаваем, и его даже называют иконой моды.
Сам Гольдштейн заявляет, что не хочет выглядеть как кто-либо другой — и действительно, он выделяется из толпы. Недавно миллиардер побывал в Риге, чтобы воочию наблюдать финальные игры Европейского чемпионата по баскетболу в Xiaomi Arēna.
Неожиданная встреча с Лаурисом Рейниксом
Любопытный факт: в тот же день, когда телеканал Tet TV+ представил премьеру нового шоу «Сон о другой Америке», в Ригу приехал один из героев первой серии — Джеймс Гольдштейн, чья знаменитая вилла в Лос-Анджелесе уже принимала съемочную команду, включая ведущего шоу Лауриса Рейникса. Гольдштейна заметили и на улицах Старого города, и на баскетбольных трибунах, где он следил за матчами EuroBasket 2025.
Тем, кто не знал о его любви к баскетболу, приезд Гольдштейна показался связанным с приглашением Рейникса. Один зритель, заметив его во время трансляции, даже отправил фото певцу с вопросом, приглашал ли он Гольдштейна. Лаурис, смеясь, признался журналу Kas Jauns, что сам был удивлен, увидев мультимиллионера на рижской арене, и что не имел никакого отношения к его пребыванию в городе.
EuroBasket 2025 глазами мультимиллионера
Джеймс Гольдштейн наблюдал все четвертьфинальные игры лично, сидя в первом ряду у самой площадки с бейджем особого гостя на шее. В течение матчей он время от времени погружался в свой телефон, но в ключевые моменты всегда вставал, чтобы встретить игроков у прохода к раздевалкам. Как отмечает Kas Jauns, некоторые баскетболисты приветствовали его поднятой рукой «дай пять», но большинство, похоже, либо не заметили, либо не узнали мультимиллионера.
Не случайно говорят, что латыши есть везде. В интервью Лаурису Рейнику сам Джеймс упомянул, что его дедушка родом из Латвии — и это действительно так. Эксцентричный мультимиллионер родился 5 января 1940 года в Милуоки, штат Висконсин, США. Его мать, Нанетт Гамсе (1907–2005), родилась в Балтиморе, но её родители — Бенно Элиасс Гамсе (1879–1949) и Виолетта Флигель (1879–1927) — были эмигрантами еврейского происхождения из Латвии.
До эмиграции в Америку Бенно Гамсе работал в семейном предприятии «H. Gamse & Sons», занимавшемся производством книг и другой печатной продукции методом литографии. Он женился на своей ровеснице Виолетте Флигель, и в начале XX века они отправились за океан в поисках лучшей жизни. В Америке у них родились двое детей, среди которых была мать будущего мультимиллионера — Нанетт.
Отец — владелец крупных магазинов
Нанетт вышла замуж за состоятельного предпринимателя Чарльза Эллиса Гольдштейна. В 1940 году у них родился единственный сын — Джеймс. Отец Гольдштейна владел несколькими крупными универсальными магазинами в США. С 1957 по 1977 год он владел магазином Zahns Department Store площадью 60 000 кв. м, специализировавшимся на продаже одежды. После продажи Zahns он создал компанию James Ellis Inc., которая управляла его бизнесом — название образовано из имён Джеймса и самого Эллиса. Год спустя после продажи магазина отец Джеймса умер.
Мать Джеймса прожила долгую жизнь и скончалась в возрасте 97 лет, она похоронена в Балтиморе.
Личная жизнь Джеймса Гольдштейна
Джеймс никогда не был женат и не имеет детей. Он открыто признается, что не верит в институт брака. Несмотря на это, на матчах НБА его часто сопровождают молодые модели. Ранее его спутницей была 20-летняя датская модель Амалия Вихмане. Голдстин предпочитает девушек высокого роста, с длинными светлыми волосами. В интервью он также говорил, что не употребляет алкоголь, предпочитая свежевыжатые соки, что, по его словам, является секретом бодрого внешнего вида.
Архитектурные и финансовые интересы
Мультимиллионер владеет знаменитым особняком Sheats-Goldstein Residence — архитектурной жемчужиной, которая часто фигурирует в изданиях по архитектуре и в голливудских фильмах, таких как «Ангелы Чарли». Дом он планирует передать после своей смерти Лос-Анджелесскому музею искусств.
Гольдштейн избегает публичного раскрытия размеров своего состояния и способов его получения. По оценкам, его богатство составляет около 180 миллионов долларов США. По данным The Wall Street Journal, основные доходы Гольдштейна приходятся на сделки с недвижимостью, особенно в районе Century City в Лос-Анджелесе.
В 2020 году The Hollywood Reporter писал, что ещё один источник дохода Гольдштейна — парки мобильных домов, которые он объединял в инвестиционные фонды и иногда судился с муниципалитетами, если те пытались ограничить его контроль над территориями. Юрист Санни Солтани охарактеризовала такие действия как «судебный терроризм», обвиняя Гольдштейн а в накоплении богатства «за счёт наиболее уязвимых слоев общества». По её оценке, городам приходилось тратить миллионы на судебные разбирательства с Гольдштейном.