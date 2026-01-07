Мини-зоопарк в Аугшдаугавском крае выкупил у государства медведей, которых сам содержал 2 года
Двух бурых медведей, выставленных на аукцион Управлением охраны природы Латвии (DAP), за 2251 евро приобрел их прежний содержатель — владелец мини-зоопарка Raptors Park, расположенного в Деменской волости Аугшдаугавского края.
Как сообщила агентству LETA директор Департамента охраны природы DAP Гита Строде, в аукционе приняли участие три претендента. Стартовая цена для обоих медведей составляла 1710 евро. Итоговую сумму удалось увеличить в ходе торгов.
Окончательное решение еще предстоит утвердить аукционной комиссии, которая должна убедиться, что победитель соответствует всем установленным критериям, прежде всего — способен обеспечить животным необходимые условия содержания.
По словам Строде, оба медведя — самка и самец — попали в Raptors Park несколько лет назад. Тогда, еще медвежатами, их нашли брошенными недалеко от территории зоопарка. Заботу о животных взял на себя владелец заведения Александр Калачов. Изначально по этому факту было возбуждено уголовное дело, однако позднее оно было прекращено.
Несмотря на то что медведи формально перешли в государственную собственность, все эти годы их содержание и уход полностью обеспечивал Raptors Park. Именно для того, чтобы определить законного владельца животных, DAP и организовало аукцион.
Как следует из публикации владельцев Raptors Park в Facebook, медведи были выкуплены на средства, пожертвованные обществом. Ранее Калачов открыто выражал недовольство решением выставить животных на торги, подчеркивая, что зоопарк годами нес все расходы по их содержанию и уходу. По словам представителей парка, два года назад медведи оказались в Raptors Park в тяжелом состоянии. Их удалось спасти от гибели, вырастить и взять на себя полную ответственность за их жизнь. С самого начала зоопарк сотрудничал с Управлением охраны природы, понимая, что юридически дикие животные принадлежат государству. «Нас официально назначили содержателями — и мы делали и продолжаем делать все, чтобы им было хорошо и безопасно», — говорилось в обращении парка.
Когда медведи подросли, стало очевидно, что им необходим просторный и современный вольер. Несмотря на неопределенность их будущего юридического статуса, руководство зоопарка решило начать строительство. По словам владельца, в новый вольер было вложено более 40 000 евро — как собственные средства, так и пожертвования посетителей и друзей парка.
Однако именно в межсезонье, когда у зоопарка не было свободных финансовых ресурсов, государство объявило аукцион на право владения медведями. В Raptors Park подчеркивали, что считают это решение болезненным и несправедливым как для людей, так и для животных. «Для мишек Гамми Raptors Park — это не временное место, а дом. Здесь они выросли, здесь они чувствуют себя в безопасности», — отмечали представители зоопарка, объявляя сбор пожертвований для выкупа животных. В итоге благодаря общественной поддержке Raptors Park удалось выкупить медведей и сохранить их дом, избежав для животных нового переезда и стресса.