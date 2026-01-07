Мини-зоопарк в Аугшдаугавском крае выкупил у государства медведей, которых сам содержал 2 года

Как следует из публикации владельцев Raptors Park в Facebook, медведи были выкуплены на средства, пожертвованные обществом. Ранее Калачов открыто выражал недовольство решением выставить животных на торги, подчеркивая, что зоопарк годами нес все расходы по их содержанию и уходу. По словам представителей парка, два года назад медведи оказались в Raptors Park в тяжелом состоянии. Их удалось спасти от гибели, вырастить и взять на себя полную ответственность за их жизнь. С самого начала зоопарк сотрудничал с Управлением охраны природы, понимая, что юридически дикие животные принадлежат государству. «Нас официально назначили содержателями — и мы делали и продолжаем делать все, чтобы им было хорошо и безопасно», — говорилось в обращении парка.