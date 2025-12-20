"Вдруг выставили на аукцион": частный зоопарк в Латвии вынужден выкупать спасенных им медведей у государства

В Raptors Park подчеркивают, что считают такое решение несправедливым и болезненным как для людей, так и для самих животных. «Для мишек Гамми Raptors Park — это не временное место. Это их дом. Здесь они выросли, здесь они чувствуют себя в безопасности. И сейчас, когда вольер почти готов, мысль о том, что они могут уехать, особенно тяжелая», — говорится в обращении. Представители зоопарка напоминают, что медведи не понимают юридических процедур и формальностей.