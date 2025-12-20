"Вдруг выставили на аукцион": частный зоопарк в Латвии вынужден выкупать спасенных им медведей у государства
Частный зоопарк Raptors Park, расположенный в Деменской волости Аугшдаугавского края, обратился к посетителям и всем неравнодушным людям с просьбой о помощи. Причиной стало решение государства выставить на аукцион двух бурых медведей, которых зоопарк ранее спас, вырастил и для которых почти полностью построил новый вольер.
Речь идет о медведях по кличке Гамми. Два года назад они оказались в Raptors Park в тяжелом состоянии. По словам представителей зоопарка, животных удалось спасти от гибели, выходить и взять на себя полную ответственность за их жизнь. С самого начала зоопарк сотрудничал с Управлением охраны природы, понимая, что дикие животные юридически принадлежат государству.
«Нас официально назначили содержателями — и мы делали и продолжаем делать все, чтобы им было хорошо и безопасно», — говорится в обращении Raptors Park, опубликованном в социальной сети Facebook.
Медведи быстро росли, и стало ясно, что им необходим просторный и современный вольер. Несмотря на неопределенность их будущего статуса, руководство зоопарка приняло решение начать строительство. «Вместе с гостями и друзьями зоопарка, а также вложив все свои свободные средства, мы практически завершили вольер. По моим подсчетам, в него уже вложено более 40 000 евро», — отмечает владелец зоопарка.
Однако именно сейчас, в межсезонье, когда у зоопарка нет свободных финансовых ресурсов, государство как юридический собственник животных объявило аукцион на право владения медведями. Стартовая цена составляет 2070 евро, шаг аукциона — 50 евро. Торги завершатся 5 января 2026 года, и итоговая сумма пока неизвестна.
В Raptors Park подчеркивают, что считают такое решение несправедливым и болезненным как для людей, так и для самих животных. «Для мишек Гамми Raptors Park — это не временное место. Это их дом. Здесь они выросли, здесь они чувствуют себя в безопасности. И сейчас, когда вольер почти готов, мысль о том, что они могут уехать, особенно тяжелая», — говорится в обращении. Представители зоопарка напоминают, что медведи не понимают юридических процедур и формальностей.
«Медведи не понимают, что такое аукцион, законы и формальности. Они знают только, где их кормят, где безопасно и где их любят».
В связи с этим Raptors Park объявил сбор пожертвований, чтобы выкупить животных и оставить их жить в зоопарке, не подвергая очередному переезду и стрессу. Подчеркивается, что важна любая помощь. «Даже небольшое пожертвование имеет значение. Каждый евро — это шаг к тому, чтобы мишки Гамми навсегда остались дома», — отмечают в зоопарке.
Тем, кто не может помочь финансово, предлагают поддержать инициативу распространением информации. По словам представителей Raptors Park, огласка сейчас так же важна, как и материальная помощь.«Спасибо каждому, кто поддержит нас в этот момент. Вместе мы можем сделать так, чтобы история спасения мишек Гамми получила счастливое продолжение», — говорится в завершение обращения.
В комментариях люди выражают поддержку владельцам парка. "Лично я внесла свой вклад в покупку медведей и очень хочу, чтобы юридически парк стал собственником этих медведей. Пока лично не посещала парк, но по публикациям в Facebook понимаю, что люди там занимаются любимым делом. Заботливые, внимательные. Они вырастили этих медведей, животные содержатся в замечательных условиях. Пожалуйста, давайте поддержим парк и пусть медведи продолжают жить там, где их любят. Обязательно приедем с семьёй в парк насладиться общением с животными", - написала одна женщина.