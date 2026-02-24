«Lidl» снижает регулярные цены на молочные продукты

Как сообщалось, в начале года в магазинах «Lidl» были значительно снижены цены на косметику «Cien» и другие гигиенические и хозяйственные товары собственных торговых марок, на широкий ассортимент кофейной продукции, отдельные виды чая, какао, молочные продукты, бананы, мясные изделия и различные виды орехов, чипсы, попкорн и различные виды семечек, разнообразные шоколадные изделия и популярные продукты длительного хранения – муку, макароны, сахар и консервы, а также на широкий ассортимент товаров для домашних животных – корм, лакомства и средства повседневного ухода для кошек и собак. На прошлой неделе сообщалось о снижении цен на различные сладости и желейные конфеты. В свою очередь еще в конце прошлого года были снижены регулярные цены на сливочное масло, апельсиновый сок, сыр «Gouda» и UHT-молоко.