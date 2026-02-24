«Lidl» снижает регулярные цены на молочные продукты
Розничная сеть «Lidl» продолжает укреплять свое ценовое лидерство, существенно снизив регулярные цены на ряд популярных молочных продуктов «Pilos» – теперь они стали дешевле вплоть до 26%. Кроме того, сниженные повседневные цены введены на несколько видов салатов. Снижение цен является частью кампании «Это не скидки. Это падение цен!», в рамках которой «Lidl» уже с конца прошлого года еженедельно снижает регулярные цены на различные товары.
В дальнейшем несколько видов молочных продуктов «Pilos» – молоко, кефир, сметана, питьевой йогурт и другие – будут стоить в магазинах «Lidl» до 26% дешевле. Эти товары – одни из самых востребованных среди покупателей всех возрастных групп, и снижение означает постоянные более низкие цены, а не краткосрочную акцию. Это еще раз подтверждает позиции «Lidl» как одного из самых выгодных розничных торговцев в Латвии.
Цены снижены и на ряд салатных миксов «Chef Select», а также на салаты и сэндвичи «Select & Go» – здесь снижение составляет до 23%.
«Lidl» стремится каждый день предлагать покупателям стабильные и понятные цены, без краткосрочных уловок и сложных акций. Это подтверждают и данные независимых исследований – согласно исследованию рынка «Seenext», «Lidl» уже несколько месяцев подряд предлагает одну из самых выгодных продуктовых корзин в Латвии.
Как сообщалось, в начале года в магазинах «Lidl» были значительно снижены цены на косметику «Cien» и другие гигиенические и хозяйственные товары собственных торговых марок, на широкий ассортимент кофейной продукции, отдельные виды чая, какао, молочные продукты, бананы, мясные изделия и различные виды орехов, чипсы, попкорн и различные виды семечек, разнообразные шоколадные изделия и популярные продукты длительного хранения – муку, макароны, сахар и консервы, а также на широкий ассортимент товаров для домашних животных – корм, лакомства и средства повседневного ухода для кошек и собак. На прошлой неделе сообщалось о снижении цен на различные сладости и желейные конфеты. В свою очередь еще в конце прошлого года были снижены регулярные цены на сливочное масло, апельсиновый сок, сыр «Gouda» и UHT-молоко.