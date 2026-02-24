В Латвии ожидается серый и спокойный день
Во вторник в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, местами с прояснениями, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На востоке страны сохранится небольшой снег, местами возможен ледяной дождь. Ветер будет слабым. Температура воздуха составит +1…-3 градуса.

В Риге прогнозируется в основном пасмурная погода, осадков не ожидается. Ветер останется слабым, температура воздуха составит -1...-2 градуса.

