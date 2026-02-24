Акция в поддержку Украины "Вместе до победы!" (2026)
24 февраля утром — в четвертую годовщину с начала войны, развязанной Россией, — около 500 человек собрались у памятника Свободы ...
ФОТО: около 500 человек собрались у памятника Свободы в Риге в четвертую годовщину войны в Украине
Отмечая четвертую годовщину с начала полномасштабного вторжения России в Украину, утром 24 февраля у памятника Свободы прошла акция поддержки Украины «Вместе до победы!». Встречая рассвет, собравшиеся объединились в общем моменте солидарности, чтобы еще раз ясно подтвердить: поддержка Латвии борьбе Украины за свободу и независимость остается непоколебимой и неизменной.
Мероприятие прошло как символическое начало дня: минутой молчания, музыкой и совместным присутствием оно обозначило старт дня памяти и единения. Выбранное время проведения было осознанным — рассвет напоминает о начале российского вторжения ранним утром, но одновременно воплощает надежду на победу Украины, которая не угасла и спустя четыре года войны. Когда тьма отступает, свет становится общим посланием о стойкости, свободе и вере в светлое будущее. Это утреннее событие стало тихим, но сильным подтверждением солидарности Латвии с Украиной и верности ценностям свободы.
Акцию открыли минутой молчания в память о тех, чьи голоса навсегда стихли; ее провела актриса Гуна Зариня. «Сегодня мы символически стоим на украинской земле. Мы — в Киеве, Харькове, Днепре и в других местах. Под нашими ногами — украинская земля, которую терзает агрессор, желая забрать ее себе. Но знайте: желанная земля не станет завоеванной землей. Под нашими ногами — украинская земля, где посеяна пшеница. Уже скоро зерно пшеницы даст сильный росток, который потянется к Солнцу. Мы верим, что этот росток приветствует Солнце на свободной украинской земле. Земля, дай силы тем, кто с Солнцем, а не с уничтожением. Вместе до победы!», — сказала Зариня.
Собравшиеся у памятника Свободы расположились на специально огороженной площадке, символически образовав контур государства Украина. Вместе с 28 хорами и ансамблями, а также другими музыкантами участники объединились в общей песне, выразив поддержку Украине и ее народу.
Люди пришли с флагами Украины, Латвии и Европейского союза, а также с плакатами: «Свободу Украине», «Вместе до победы», «Слава Украине», «Просыпайтесь, вставайте, Украине больно!», «Героям нужен Путин в Гааге». Многие принесли желтые и синие цветы и возложили их у памятника Свободы.
В акции участвовали также несколько депутатов Сейма и министров. Полномасштабное вторжение в Украину Россия начала 24 февраля 2022 года; война унесла жизни десятков тысяч украинских мирных жителей и военнослужащих.
Мастерская по созданию плакатов в поддержку Украины (23.02.2026)
23 февраля в помещениях общества Tavi draugi состоялась мастерская по созданию плакатов в поддержку Украины «Вместе к победе!».