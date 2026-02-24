ФОТО: около 500 человек собрались у памятника Свободы в Риге в четвертую годовщину войны в Украине

Акцию открыли минутой молчания в память о тех, чьи голоса навсегда стихли; ее провела актриса Гуна Зариня. «Сегодня мы символически стоим на украинской земле. Мы — в Киеве, Харькове, Днепре и в других местах. Под нашими ногами — украинская земля, которую терзает агрессор, желая забрать ее себе. Но знайте: желанная земля не станет завоеванной землей. Под нашими ногами — украинская земля, где посеяна пшеница. Уже скоро зерно пшеницы даст сильный росток, который потянется к Солнцу. Мы верим, что этот росток приветствует Солнце на свободной украинской земле. Земля, дай силы тем, кто с Солнцем, а не с уничтожением. Вместе до победы!», — сказала Зариня.