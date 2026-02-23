24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения, в Риге проходят мероприятия в поддержку Украины
В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, у памятника Свободы в 7.30 утра проходит акция поддержки Украины «Вместе до победы!», а также другие мероприятия в течение дня.
Участники мероприятия у памятника Свободы в специально огороженной зоне образуют силуэт территории Украины, а также вместе с представителями 28 хоров, ансамблей и другими музыкантами звучат песни в поддержку Украины.
Акцию открывается минутой молчания в память о тех, чьи голоса замолчали навсегда.
В рамках акции используются фотографии Ины Страздини из Украины — в феврале 2025 года их показывали на выставке «Kara piezīmes. Ukraina» («Заметки войны. Украина») в выставочном зале Международной резиденции художников в Педвале.
За акцией можно наблюдать в прямом эфире на платформах LSM, Delfi, TV24 и на YouTube-канале Латвийского телевидения (LTV).
Накануне, 23 февраля, в помещениях общества Tavi draugi»состоялась мастерская по созданию плакатов в поддержку Украины «Вместе к победе!». Мастерскую уже четвёртый год организуют Latvijas Platforma attīstības sadarbībai, фонд Dots и общество Tavi draugi, приглашая всех желающих выразить солидарность с Украиной в преддверии 24 февраля, когда исполнится четыре года с момента полномасштабного вторжения России в Украину.
Мастерская по созданию плакатов в поддержку Украины (23.02.2026)
23 февраля в помещениях общества Tavi draugi состоялась мастерская по созданию плакатов в поддержку Украины «Вместе к победе!».
Также 24 февраля в течение дня запланированы и другие мероприятия поддержки Украины на площади у памятника Свободы. Весь день там можно будет поддержать Украину пожертвованием в пунктах сбора организации Ziedot.lv и общества Tavi draugi — средства пойдут на помощь в обеспечении тепла для жителей Украины.
С 18:30 до 19:30 общество Tavi draugi проведет символическое шествие «Путь света Украине», посвященное памяти жертв войны. Сбор — на Домской площади, затем участники вместе пройдут к памятнику Свободы. С собой просят взять источники света — смартфоны, карманные фонарики или другие символические «огни».