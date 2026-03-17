Маленькие горшки, рассада и свежая зелень могут преобразить дом: как сделать это со вкусом

Как интегрировать весеннюю рассаду в интерьер
Во многих домах Латвии мы сначала замечаем приход весны не в природе, а на подоконнике. На кухнях и в гостиных начинают появляться маленькие горшочки с рассадой, в залитых солнцем уголках растут травы, и наши дома постепенно наполняются свежей зеленью, сигнализируя о наступлении нового сезона. Даже без сада или балкона растения могут привнести свет и жизнь в наши дома после долгих зимних месяцев, но как добиться, чтобы все это гармонично вписывалось в интерьер дома и не выглядело как временная теплица?
Как отмечает руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус, комнатные растения - один из самых простых способов освежить внешний вид и атмосферу дома. "Растения сразу же делают комнату приятнее и привносят жизнь. Несколько небольших растений могут изменить атмосферу в нашем доме. Важнее не сколько у вас растений, а как вы их размещаете".
Использование вертикального пространства для размещения растений
Когда семена высажены и дома много ящиков или горшков, мы часто сталкиваемся с ограниченным пространством, говорит дизайнер интерьеров. Вместо того чтобы заполнять растениями каждый подоконник, Римкус рекомендует мыслить вертикально.
"Если вы хотите выращивать больше растений, но пространство ограничено, посмотрите на стены и углы комнаты. Узкие стеллажи у окна или многоярусные штативы для растений позволяют размещать их на нескольких уровнях, не занимая дополнительное пространство на полу", - объясняет дизайнер интерьеров.
Он добавляет, что настенные полки можно использовать и для размещения растений на большей высоте, не занимая поверхности, которыми вы пользуетесь ежедневно. Если размещать растения на разной высоте, они становятся частью визуальной композиции комнаты, а не просто занимают доступное пространство.
Небольшие хитрости для более привлекательного размещения растений
Еще одна распространенная проблема - хаотичное расположение растений по всему дому. Дизайнер интерьера рекомендует группировать их.
"Растения выглядят гораздо привлекательнее, когда размещены небольшими группами. Например, можно поставить одно крупное растение на пол, а вокруг него на полках или штативах расставить растения поменьше. Такая структурированная расстановка превращает растения в естественный элемент дизайна", - говорит Римкус.
Он добавляет, что и зеркала могут помочь усилить этот эффект. Если зеркало разместить напротив угла, где находятся растения, то зеркало покажет зелень и отразит свет, тем самым сделав комнату светлее и визуально более завершенной.
Передвижные тележки также могут стать практичным решением для организации растений и аксессуаров. Дизайнер отмечает, что они особенно полезны для светолюбивых растений, поскольку позволяют легко размещать их ближе к свету в течение дня или перемещать при необходимости, чтобы освободить место.
Декоративные горшки для маленьких саженцев могут стать частью интерьера. Размещенные в центре обеденного стола или на журнальном столике, они могут создать свежий сезонный акцент в комнате, говорит Римкус.
Для достижения единого стиля дизайнер интерьеров рекомендует выбирать горшки и ящики для цветов из похожих материалов. Керамические и стеклянные сосуды или корзины из натурального волокна помогают визуально связать разные растения и создать более спокойную, продуманную композицию.