Переход на латышский язык под угрозой: почему каждая третья школа не справляется
Реформа перехода на обучение на латышском языке в Латвии продвигается, но сталкивается с серьезными проблемами — нехваткой специалистов, слабой языковой средой и недостаточной готовностью школ.
Дальнейший успешный переход школ на обучение на латышском языке во многом будет зависеть от профессионализма учителей, наличия вспомогательного персонала и создания полноценной латышской языковой среды. К такому выводу пришло Министерство образования и науки Латвии в своем отчете, который рассмотрело правительство.
В документе анализируется ситуация в 2024/2025 учебном году. В целом реформа продвигается постепенно, однако в ряде школ по-прежнему сохраняются серьезные трудности.
Согласно данным мониторинга, примерно в двух третях школ переход идет успешно, а вот в каждой третьей требуется улучшение. В реформе участвуют около 8300 учеников, а оценка проводилась в 110 учебных заведениях по всей стране.
Более половины школ получили оценку «хорошо», почти треть — «очень хорошо», однако около 14% учреждений все еще нуждаются в доработке. При этом ситуация отличается по регионам: самые большие сложности наблюдаются в крупных городах, особенно в Риге и Даугавпилсе, где учатся дети с разным языковым опытом.
Среди ключевых факторов, влияющих на успех реформы, названы: наличие латышской языковой среды, способность руководства школ проводить изменения, навыки учителей работать в многоязычной среде и поддержка со стороны родителей.
В отчете также указаны основные проблемы. Во многих школах по-прежнему используются устаревшие методы обучения, где главную роль играет учитель, а ученики мало практикуют латышский язык. Кроме того, учителя часто прибегают к переводу как к основному способу объяснения, что не соответствует современным подходам к изучению языка.
Еще одна важная проблема — слабая латышская языковая среда. В ряде школ латышский язык не используется постоянно ни в общении между учениками, ни в профессиональной коммуникации учителей, ни во внеурочной деятельности.
Серьезные трудности вызывает и нехватка специалистов. Около 40% школ испытывают дефицит логопедов и специальных педагогов, а в 26% не хватает помощников учителей. Это ограничивает поддержку для учеников, для которых латышский не является родным языком.
Государство выделило более 3,4 миллиона евро на реализацию реформы, в основном на оплату работы помощников учителей, логопедов и педагогов продленного дня. Однако освоено лишь около 75% средств — главным образом из-за нехватки специалистов.
В дальнейшем планируется усилить подготовку учителей для работы в многоязычной среде, разработать единые правила создания латышской языковой среды в школах и внедрить дополнительные меры поддержки для регионов, где реформа идет сложнее. Также власти намерены улучшить навыки управления изменениями у руководителей школ и усилить программы привлечения и удержания педагогов и специалистов.