Еврокомиссия подтвердила, что европейские банки не могут отказывать в услугах россиянам с визами D
Еврокомиссия опубликовала разъяснения о применении санкций против России. В них указывается, что европейские банки не могут оказывать в услугах россиянам с визой D.
В пояснениях говорится, что санкции не распространяются на людей с ВНЖ и ПМЖ в Евросоюзе, Европейской экономической зоне и Швейцарии, а также на обладателей виз D, которые зарегистрировались по месту жительства.
Под документы категории D подпадают учебные, рабочие, гуманитарные визы, а также визы для воссоединения семьи.
Как сказано в документе, банки не обязаны закрывать счета клиентов, даже если те подпадают под ограничения — например, если человек перестал быть резидентом ЕС. При этом финансовые структуры должны будут перестать оказывать услуги таким клиентам.
Ограничения не распространяются на организации, зарегистрированные в ЕС или третьих странах, даже если их контролируют граждане РФ — но только в случае, если они не используют компании для обхода санкций.
В ноябре банк Revolut уведомил своих клиентов из России, у которых нет ВНЖ или гражданства Евросоюза, о закрытии счетов. Revolut сослался на 19-й пакет европейских санкций, введенный против РФ. Проблема затронула россиян с долгосрочными национальными визами. Позже Revolut разблокировал счета тем, кто смог предоставить ВНЖ или гражданство ЕС.