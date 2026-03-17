Еврокомиссия подтвердила, что европейские банки не могут отказывать в услугах россиянам с визами D

В ноябре банк Revolut уведомил своих клиентов из России, у которых нет ВНЖ или гражданства Евросоюза, о закрытии счетов. Revolut сослался на 19-й пакет европейских санкций, введенный против РФ. Проблема затронула россиян с долгосрочными национальными визами. Позже Revolut разблокировал счета тем, кто смог предоставить ВНЖ или гражданство ЕС.