Четыре года войны в Украине: во вторник Сейм собирается на специальное заседание
Сегодня в 12:00 Сейм соберется на внеочередное заседание, чтобы выразить солидарность с украинским народом, почтить память погибших на войне и выразить Украине поддержку от имени Латвии, сообщили в пресс-службе Сейма.
Сегодня исполняется четыре года с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
На заседании выступят президент Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Миериня и спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. На заседание приглашены проживающие в Латвии послы иностранных государств, представители гражданского общества и бизнесмены, помогающие Украине.
В знак поддержки украинского народа с 23 по 25 февраля в темное время суток здание Сейма подсвечивается в цвета украинского флага.
Как сообщалось, в четверг Сейм принял заявление о поддержке Украины, посвященное ее четырехлетнему противостоянию вооруженной агрессии России.
В заявлении отмечается, что Сейм отдает дань уважения народу и вооруженным силам Украины, которые уже четыре года героически противостоят полномасштабному вторжению России.
Парламент также подтверждает свою неизменную поддержку Украине в ее борьбе за свободу и независимость, особо подчеркивая мужество украинского народа и его непоколебимую стойкость перед варварскими методами ведения войны оккупантами, включая систематические нападения на гражданское население и инфраструктуру, депортацию детей, разлучение семей, принудительное изменение идентичности и русификацию.