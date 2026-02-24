Четыре года войны в Украине: во вторник Сейм собирается на специальное заседание

Парламент также подтверждает свою неизменную поддержку Украине в ее борьбе за свободу и независимость, особо подчеркивая мужество украинского народа и его непоколебимую стойкость перед варварскими методами ведения войны оккупантами, включая систематические нападения на гражданское население и инфраструктуру, депортацию детей, разлучение семей, принудительное изменение идентичности и русификацию.