“Центр согласия” возвращается: объединение пойдет на выборы с общим списком

Урбанович отметил, что "Центр согласия" выступает за четкую систему мажоритарных выборов: один округ - один мандат. "Мы считаем, что главной причиной отсталости Латвии является уклонение от политической ответственности за допущенные ошибки и бездействие, культивируемые нынешней пропорциональной избирательной системой. Сейчас после избрания депутаты действуют совершенно автономно, не отчитываются перед избирателями, не чувствуют ответственности перед ними, их нельзя отозвать за плохую работу", - сказал Урбанович, добавив, что невозможность политических преобразований порождает стагнацию и нежелание людей принимать участие в управлении своей страной.