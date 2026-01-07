“Центр согласия” возвращается: объединение пойдет на выборы с общим списком
Политическое объединение "Центр согласия", в которое входят партия "Согласие" и Партия центра, возобновило активную деятельность и планирует участвовать в выборах 15‑го Сейма с общим списком.
Социал-демократическая партия "Согласие" и Партия центра возобновили активную деятельность политического объединения "Центр согласия" и намерены принять участие в выборах 15-го Сейма с совместным списком, сообщил председатель "Согласия", член правления "Центра согласия" Янис Урбанович.
Он отметил, что долгие годы объединение "Центр согласия" было платформой для консолидации левоцентристских и центристских политических сил. По его словам, сейчас в латвийской политике не хватает "конструктивного и последовательного голоса, который призывает к сотрудничеству всех граждан в интересах нашего общего государства".
"Мир живет во времена крупных геополитических потрясений, и только сплоченный и активный народ сможет успешно преодолеть этот трудный период", - сказал Урбанович.
"Центр согласия" на выборах предложит свою программу по решению вопросов демографии, развитию предпринимательства, региональной политике, социальным вопросам и образованию, однако основными направлениями своей деятельности и одновременно инструментами развития Латвии в будущем объединение считает изменение избирательной системы и формирование единого общества.
Урбанович отметил, что "Центр согласия" выступает за четкую систему мажоритарных выборов: один округ - один мандат. "Мы считаем, что главной причиной отсталости Латвии является уклонение от политической ответственности за допущенные ошибки и бездействие, культивируемые нынешней пропорциональной избирательной системой. Сейчас после избрания депутаты действуют совершенно автономно, не отчитываются перед избирателями, не чувствуют ответственности перед ними, их нельзя отозвать за плохую работу", - сказал Урбанович, добавив, что невозможность политических преобразований порождает стагнацию и нежелание людей принимать участие в управлении своей страной.
В качестве второго по важности направления деятельности "Центра согласия" Урбанович назвал создание единого общества. "Только при сотрудничестве всего народа Латвии возможно создание безопасного, благополучного государства", - подчеркнул он. "Центр согласия" и впредь останется открытой политической платформой, призывающей другие политические силы к объединению и участию в аргументированной дискуссии о неотложных реформах, необходимых Латвии, добавил Урбанович.
Как следует из сообщения в официальном издании Latvijas Vēstnesis, изменился состав правления "Центра согласия". Из состава правления вышли Валерий Агешин и Артур Рубикс, а назначены Игорь Мельников, Гунта Шагбазян и Янис Урбанович. Как пояснил Урбанович, "Центр согласия" покинула Латвийская социалистическая партия, а присоединилась к нему Партия центра. По словам Урбановича, у "Согласия" и Латвийской социалистической партии расходятся мнения о войне в Украине и событиях в мире в целом.