СГБ отчитался об угрозах терроризма в Латвии - какие опасности нас поджидают в будущем
Служба государственной безопасности заявила, что не располагает данными о возможных террористических угрозах Латвии, однако отмечает рост рисков на фоне увеличения числа заявителей из третьих стран и высокой нагрузки на проверочные механизмы.
В настоящее время Служба государственной безопасности (СГБ) не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии, заявил сегодня на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус. В то же время он отметил, что риски растут по мере увеличения численности мусульманских общин.
Цинкус пояснил, что СГБ использует все доступные базы данных и привлекает партнерские службы, однако оперативно получить полную информацию о гражданах третьих стран невозможно из-за большого объема работы.
По словам Цинкуса, в прошлом году СГБ выдала Управлению по делам гражданства и миграции (УДГМ) почти 300 заключений с рекомендацией отказать в выдаче визы. Эта статистика демонстрирует нисходящую тенденцию, так как сократилось число заявок от украинцев, которых в первые годы войны было значительно больше. Цинкус заверил, что СГБ активно следит за ситуацией и продолжает оперативную работу.
Глава УДГМ Майра Розе на заседании комиссии сообщила, что общее число получателей срочных видов на жительство, не считая граждан Украины, за последние годы сократилось. Говоря о гражданах третьих стран в Латвии, Розе отметила, что наибольшие группы составляют граждане Украины, России, Индии и Узбекистана, а число россиян с начала войны России против Украины сократилось.
Как сообщалось, в декабре Сейм назначил членов парламентской комиссии по расследованию, призванной выявить проблемы в иммиграционных нормах на национальном и европейском уровне и в работе исполнительных органов. Руководителем комиссии является Янис Домбрава (Нацобъединение).
Комиссия создана по предложению 34 депутатов Сейма с целью изучения ряда вопросов: как осуществляется оценка заявок на иммиграцию и какие меры принимаются для предотвращения нелегальной иммиграции, какие существуют проблемы в правовом регулировании для лиц, ищущих убежища, сколько людей исчезает из поля зрения государственных органов после получения видов на жительство, каковы риски, связанные с краткосрочными видами на жительство и их возможным злоупотреблением, а также есть ли у Латвии возможность применять исключения из норм миграционного права ЕС.