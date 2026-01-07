СГБ отчитался об угрозах терроризма в Латвии - какие опасности нас поджидают в будущем

Комиссия создана по предложению 34 депутатов Сейма с целью изучения ряда вопросов: как осуществляется оценка заявок на иммиграцию и какие меры принимаются для предотвращения нелегальной иммиграции, какие существуют проблемы в правовом регулировании для лиц, ищущих убежища, сколько людей исчезает из поля зрения государственных органов после получения видов на жительство, каковы риски, связанные с краткосрочными видами на жительство и их возможным злоупотреблением, а также есть ли у Латвии возможность применять исключения из норм миграционного права ЕС.