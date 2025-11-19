"Красота в переменах": принцесса Кэтрин делится редкими личными размышлениями
Принцесса Уэльская Кэтрин поделилась редким и очень личным посланием в третьей части своей видеосерии "Mother Nature", опубликованной 15 ноября.
В начале видео принцесса говорит об изменчивости сезонов и делится размышлениями о времени года: "Когда дни становятся короче, а тени длиннее, энергия лета отступает. Это время размышлений и обновления". Во время съемки она вместе с поваром Гилом Меллером гуляет по лесу, где позже готовит еду на открытом воздухе вместе с детьми, пока в кадре видны падающие осенние листья.
Продолжая послание, Кэтрин подчеркивает необходимость учиться отпускать лишнее, так же как это делает природа: "Деревья, готовясь к зиме, сбрасывают листья. Так и нам нужно учиться избавляться от всего лишнего, что нам больше не нужно".
Она также указала, что "когда мы больше обращаем внимание на то, что происходит в нас и вокруг нас, мы можем лучше понять, что действительно важно". Принцесса сказала, что природа напоминает нам: красота скрыта в переменах и в осознании, что ничто не вечно — и что иногда нужно уметь отпустить то, что тебе больше не служит.
Это осеннее послание появилось в период, когда в семье Кэтрин и Уильяма вновь воцарилась стабильность — королевская семья недавно переехала в Лесной домик Виндзорского замка, и Кейт чувствует себя гораздо сильнее после пережитого в 2024 году рака и химиотерапии. Принцесса признала, что природа давала ей силы во время болезни. "В течение последнего года природа была моим убежищем", — сказала она в первой серии "Mother Nature", подчеркнув, что природа помогла ей эмоционально и физически восстановиться в период лечения.