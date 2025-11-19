"Красота в переменах": принцесса Кэтрин делится редкими личными размышлениями

Она также указала, что "когда мы больше обращаем внимание на то, что происходит в нас и вокруг нас, мы можем лучше понять, что действительно важно". Принцесса сказала, что природа напоминает нам: красота скрыта в переменах и в осознании, что ничто не вечно — и что иногда нужно уметь отпустить то, что тебе больше не служит.