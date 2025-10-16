Отказываются от Букингемского дворца и Виндзорского замка - вот в какой дом уже совсем скоро переедут Уильям и Кэтрин
Уже более двух лет принц Уильям и принцесса Кэтрин живут в коттедже Аделаиды, но теперь пара с тремя детьми — принцем Джорджем (12 лет), принцессой Шарлоттой (10 лет) и принцем Луи (7 лет) — готовится к переезду в новый, более просторный дом неподалёку — особняк Forest Lodge.
Изначально семья планировала переехать туда к Рождеству, но, по новым данным, сделает это раньше запланированного, уже 5 ноября, в Ночь костров.
Несмотря на трудные последние годы, Уильям и Кэтрин намерены обосноваться в Forest Lodge надолго, даже когда Уильям станет королём. Они не собираются жить в традиционных резиденциях монархов, таких как Букингемский дворец или Виндзорский замок.
Коттедж Аделаиды, куда семья переехала в 2022 году, по королевским меркам довольно скромен — четырёхкомнатный дом в парке Виндзора. Супруги выбрали его, чтобы быть ближе к покойной королеве Елизавете II и дать детям больше уединения, чем это было возможно в их прежней лондонской резиденции — Кенсингтонском дворце.
Однако за это время семья столкнулась с рядом тяжёлых событий. Через несколько недель после переезда умерла королева Елизавета II, а вскоре начались новые испытания — выход документального сериала Гарри и Меган на Netflix и книги Гарри Spare, где рассказывалось о конфликтах внутри семьи. Среди обвинений было и то, что принц Уильям якобы напал на брата во время ссоры о Меган в 2019 году. Эти истории вновь поставили монархию в центр общественного внимания.
Позже стало известно, что и король Чарльз, и принцесса Кэтрин проходят лечение от рака. Кэтрин на время полностью отошла от общественной жизни, чтобы сосредоточиться на выздоровлении и заботе о детях. Недавно она сообщила, что находится в ремиссии, постепенно возвращается к публичным обязанностям и открыто говорит о том, что болезнь изменила её взгляд на жизнь. Уильям называл этот период «самым трудным и жестоким годом» своей жизни.
Именно поэтому переезд в Forest Lodge должен стать для семьи новым началом — символом перехода к более спокойному и счастливому этапу.
По словам источников, строители работают без перерыва, чтобы успеть завершить ремонт к дате переезда. Все расходы на обновление дома Уильям и Кэтрин оплачивают сами, а за аренду особняка платят по рыночной ставке Королевскому управлению имуществом, которому здание принадлежит.
Forest Lodge — особняк возрастом более 300 лет, объект архитектурного наследия (Grade II). Вокруг дома установлена 150-акровая охранная зона, закрытая для публики, чтобы обеспечить безопасность и приватность семьи.
При этом супруги, как и раньше, не планируют держать прислугу, живущую в доме — персонал будет проживать в соседних зданиях, чтобы сохранять пространство семьи личным.
По данным британской прессы, Кэтрин лично занимается оформлением интерьера, подбирает ткани и детали — ей нравится процесс, и она активно поддерживает британскую текстильную индустрию. «Это будет их дом навсегда. Они готовы двигаться дальше как семья», — сказал источник из окружения пары.