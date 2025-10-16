Отказываются от Букингемского дворца и Виндзорского замка - вот в какой дом уже совсем скоро переедут Уильям и Кэтрин

Позже стало известно, что и король Чарльз, и принцесса Кэтрин проходят лечение от рака. Кэтрин на время полностью отошла от общественной жизни, чтобы сосредоточиться на выздоровлении и заботе о детях. Недавно она сообщила, что находится в ремиссии, постепенно возвращается к публичным обязанностям и открыто говорит о том, что болезнь изменила её взгляд на жизнь. Уильям называл этот период «самым трудным и жестоким годом» своей жизни.