"Мы постоянно находим их в шкафах, в его кровати - они повсюду!" Принцесса Кэтрин выдала тайну 7-летнего принца Луи
Принц Луи, возможно, пойдёт по стопам своего прапрадедушки, короля Георга V, который был известным коллекционером. Правда, Луи собирает не марки и не произведения искусства, а... каштаны.
Оказывается, 7-летний принц Луи — настоящий коллекционер, хотя то, что он собирает, может удивить многих. Его мама, Кейт Миддлтон, 18 сентября приняла участие в совместном мероприятии с первой леди США Меланией Трамп. Обе женщины посетили сады Фрогмор в Виндзоре, чтобы больше узнать о деятельности скаутов.
Во время встречи с детьми принцесса Кэтрин поделилась забавной историей. Она рассказала главному скауту Дуэйну Филдсу, что её младший сын одержим сбором каштанов — тех самых блестящих коричневых плодов, что падают с деревьев осенью.
«Мы постоянно находим каштаны в шкафах, в его кровати — они повсюду!» — с улыбкой рассказала принцесса. Она добавила, что Луи даже использует их в своих играх, складывая в игрушечные грузовики.
Во время визита Кейт привезла с собой угощение из своего загородного дома — овсяное печенье с клюквой, приготовленное на меду, который она собрала сама. Первая леди также привезла мёд из Белого дома. Вместе с детьми они сделали «отели для насекомых», и Кейт поболтала с одним из мальчиков, спросив, придут ли в его отель пчёлы.
В конце встречи Мелания Трамп подарила всем детям шейные платки, а главный скаут в ответ вручил ей такой же, чтобы она могла взять его с собой в США. «Вы можете представить, как вдохновляет молодых людей участие в нашем движении такой личности, как принцесса Уэльская? — сказал Филдс изданию The Mirror. — Это просто замечательно, что она уделяет внимание скаутам».