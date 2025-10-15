"Хочу включить сирену!" Принцесса Кэтрин пошутила, сидя в пожарной машине в Северной Ирландии
Во время неожиданного визита в Северную Ирландию принц и принцесса Уэльские не остались просто зрителями — они с энтузиазмом приняли участие в тренировках пожарных, попробовали свои силы в спасательной операции и даже пошутили о вождении пожарной машины.
Визит королевской четы 14 октября 2025 года стал неожиданным событием для Северной Ирландии. Принц Уильям и принцесса Кэтрин провели день, встречаясь с жителями и посещая инновационные организации, которые способствуют развитию регионов, поддерживают предпринимательство и творческие инициативы среди молодёжи.
Первой остановкой стал новый Учебный и развивающий колледж Службы пожарной и спасательной службы Северной Ирландии (NIFRS), расположенный недалеко от города Кукстаун, графство Тайрон. Колледж, открытый в мае, стал крупнейшей инвестицией в истории NIFRS — 50 миллионов фунтов стерлингов. Это современный учебный центр для всех сотрудников службы, оснащённый мирового уровня оборудованием: симулятором водных спасательных операций (таких в пожарных службах мира всего два), учебной деревней, тренировочным складом, тактическим полигоном и даже имитацией фермы с хлевом и выгребной ямой.
Главный начальник пожарной службы Айдан Дженнингс лично показал супругам территорию. Они прошли через макет деревни в тренировочный ангар, где шли практические учения. После наблюдения за тренировками с пожарными шлангами Уильям и Кейт Миддлтон сели в пожарную машину, чтобы отправиться к симулятору водного спасения и увидеть демонстрацию операции.
Как рассказала недавно окончившая обучение пожарная Кива МакНис, которая сопровождала королевскую чету, Кейт «очень хотела, чтобы включили сирену» во время короткой поездки по учебной площадке, «но водителю строго сказали — нет». «Принцесса сказала: “Я бы с удовольствием проехала на настоящей скорости с сиреной!”, но они как раз направлялись к зоне водных спасательных учений — это была просто шутка», — добавила 25-летняя Кива. Она и её коллега, выпускник Пиарис МакКаффери были выбраны для встречи с принцем и принцессой после окончания обучения в июне.
«Они оба были невероятно приятными, простыми и доброжелательными людьми. Нам было очень приятно показать им наш Учебный и развивающий колледж — они были в восторге», — рассказал Пиарис.
По его словам, Уильям и Кейт проявили «искренний интерес, особенно к водолазному комплексу». Кива добавила: «Она даже хотела, чтобы принц сам повёл пожарную машину, но водитель всё же доставил нас в пункт назначения в целости и сохранности».
Айдан Дженнингс назвал этот день «гордым и незабываемым моментом» для службы: «В NIFRS мы придерживаемся принципа единой команды — все работают сообща, чтобы сделать Северную Ирландию безопаснее. Было честью принять наших королевских гостей, чтобы они могли лично поблагодарить сотрудников за их преданность и самоотверженность».
Королевская чета также приняла участие в учебных спасательных упражнениях: стоя на берегу, они пытались бросить спасательный трос, чтобы вытащить «пострадавшего», роль которого исполнял инструктор. Несмотря на старания, никому из них не удалось попасть точно в цель — «пострадавшего» унесло течением.