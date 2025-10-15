"Хочу включить сирену!" Принцесса Кэтрин пошутила, сидя в пожарной машине в Северной Ирландии

Как рассказала недавно окончившая обучение пожарная Кива МакНис, которая сопровождала королевскую чету, Кейт «очень хотела, чтобы включили сирену» во время короткой поездки по учебной площадке, «но водителю строго сказали — нет». «Принцесса сказала: “Я бы с удовольствием проехала на настоящей скорости с сиреной!”, но они как раз направлялись к зоне водных спасательных учений — это была просто шутка», — добавила 25-летняя Кива. Она и её коллега, выпускник Пиарис МакКаффери были выбраны для встречи с принцем и принцессой после окончания обучения в июне.