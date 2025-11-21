Дизайнеры в приятном шоке: принцесса Кэтрин надела их платье. И даже не предупредила!
Кейт Миддлтон поразила публику на Royal Variety Performance, появившись в зелёном бархатном платье Talbot Runhof, о котором сами дизайнеры узнали лишь за полчаса до её выхода. Платье, купленное принцессой ещё несколько сезонов назад, стало неожиданной сенсацией и вызвало сравнения с легендарным образом принцессы Дианы.
Адриан Рунхоф, сооснователь и дизайнер бренда Talbot Runhof, чьё платье выбрала принцесса Уэльская для выступления на Royal Variety Performance 19 ноября, рассказал журналу PEOPLE, что дворец предупредил их о выборе наряда примерно за 30 минут до появления Кейт. «Через два часа наше имя и наше платье уже публиковали по всему миру, и мы очень благодарны ей, — говорит он. — Мы считаем её потрясающей, уважаем её и для нас большая честь, что она выбрала это платье, что оно ей настолько понравилось, что она его купила и надела на мероприятие».
Рунхоф, среди поклонников которого также Селена Гомес, Хелен Миррен и Опра Уинфри, объяснил, что это классическое платье много сезонов входит в коллекцию бренда, и, по его мнению, принцесса Кэтрин, приобрела его в универмаге. «Думаю, она купила его несколько сезонов назад и нашла в своём гардеробе, подумав: “А почему бы мне не надеть это? Оно ведь такое красивое”, — говорит дизайнер, добавляя, что Кейт выглядела “безупречно”.
Дизайнер также добавил: «Мы просто создаём красивые платья, это наша работа. Думаю, платье “заговорило” с ней. Сомневаюсь, что она вообще знает, кто мы, но она влюбилась в платье — и, возможно, именно так всё и должно быть».
По словам Рунхофа, секрет их платьев — в женственном и выгодном крое. И у выбора принцессы была ещё одна приятная особенность: «Главное — это чудесный тянущийся бархат. Он такой удобный, что ощущается как пижама!» — объясняет дизайнер.
25 лет назад американец Джонни Тэлбот и немец Адриан Рунхоф основали бренд, который вскоре заметил легендарный магазин Giorgio Beverly Hills в Лос-Анджелесе — в своё время популярное место среди знаменитостей, выходящих на красные дорожки.
Выбор платья Кейт может намекать, что она рассматривает этот бренд и для предстоящего государственного визита в Великобританию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и первой леди Эльке Бюденбендер. «Мы будем очень рады узнать, если это так», — сказал Рунхоф, добавив, что у первой леди Германии уже есть много их платьев. — «Возможно, она тоже наденет одно из них, когда приедет в Великобританию в декабре!»
Директор по моде из The Telegraph Бетан Холт сказала PEOPLE, что принцесса Кейт выглядела «потрясающе» в платье Talbot Runhof. «Это был довольно смелый образ, и, я думаю, он показывает, насколько она уверена и счастлива сейчас», — отмечает Холт, сравнивая образ ещё с одной культовой особой. «Это было очень по-Диановски, — добавила она. — Линия декольте напоминала знаменитое “платье мести”, хотя в более сдержанном исполнении. У Дианы тоже была слабость к роскошному бархату и облегающим силуэтам. В этом платье явно чувствовался отсыл к ней».
Принцесса Диана и королева Елизавета II
Princese Diāna un karaliene Elizabete II.
Принцесса Диана с сыновьями
Princese Diāna ar dēliem princi Viljamu un princi Hariju.