Дизайнеры в приятном шоке: принцесса Кэтрин надела их платье. И даже не предупредила!

Адриан Рунхоф, сооснователь и дизайнер бренда Talbot Runhof, чьё платье выбрала принцесса Уэльская для выступления на Royal Variety Performance 19 ноября, рассказал журналу PEOPLE, что дворец предупредил их о выборе наряда примерно за 30 минут до появления Кейт. «Через два часа наше имя и наше платье уже публиковали по всему миру, и мы очень благодарны ей, — говорит он. — Мы считаем её потрясающей, уважаем её и для нас большая честь, что она выбрала это платье, что оно ей настолько понравилось, что она его купила и надела на мероприятие».