Сборная Латвии U-20 по хоккею проиграла в четвертьфинале ЧМ и выбыла из дальнейшей борьбы
Мужская сборная Латвии по хоккею U-20 потерпела поражение в четвертьфинале чемпионата мира среди юниоров в США. В матче за выход в полуфинал латвийцы со счетом 3:6 (1:2, 0:2, 3:2) уступили сверстникам из Швеции.
В составе сборной Латвии шайбы забросили Кристерс Ансонс, Карлис Флугинс и Оливерс Мурниекс, а Бруно Османис отметился двумя результативными передачами.
Швеция была соперником Латвии также в четвертьфиналах прошлого года и 2022 года, и в обоих случаях латвийцы уступали лишь с разницей в одну шайбу.
Latvia scores YET ANOTHER power-play goal, their 6th of the tournament! #WorldJuniors pic.twitter.com/wwDrO6CjH3— TSN (@TSN_Sports) January 2, 2026
В других четвертьфинальных матчах сыграют Чехия и Швейцария, США и Финляндия, а также Канада и Словакия. Пары полуфинала будут сформированы с учетом посева команд после четвертьфиналов.
На групповом этапе латвийские хоккеисты сначала уступили Канаде со счетом 1:2 в овертайме, затем потерпели поражение от Финляндии 0:8, после чего обыграли Данию 6:3 и обеспечили себе выход в четвертьфинал, а в матче за третье место в группе проиграли Чехии 2:4.
Шведы завершили групповой турнир без потери очков, в основное время обыграв Словакию (3:2), Швейцарию (4:2), Германию (8:1) и США (6:3).