Сборная Латвии U-20 по хоккею проиграла в четвертьфинале ЧМ и выбыла из дальнейшей борьбы

На групповом этапе латвийские хоккеисты сначала уступили Канаде со счетом 1:2 в овертайме, затем потерпели поражение от Финляндии 0:8, после чего обыграли Данию 6:3 и обеспечили себе выход в четвертьфинал, а в матче за третье место в группе проиграли Чехии 2:4.