Позднее обращение - риск ампутации: врачи RAKUS бьют тревогу из‑за роста обморожений

Говоря о пациентах, поступивших в центр за последние три дня, Смирнов отметил, что один из них — человек без определенного места жительства, проживавший в садовом домике и спавший с мокрыми ногами, в результате чего получил обморожение. Другой пациент длительное время находился в лесу в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили из региональной больницы — была надежда спасти обмороженные части тела и провести операции, однако это оказалось невозможным — человек обратился за помощью слишком поздно. По словам Смирнова, позднее обращение — не единичный случай. К сожалению, пациенты поступают так довольно часто.