В одном из городов Латвии резко выросло число задекларированных жителей: за год прибавилось почти 900 человек
В Юрмале в прошлом году число задекларированных жителей увеличилось на 897 человек, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции на 1 января 2026 года. Таким образом, число задекларированных жителей в Юрмале достигло 59 269, а общее число жителей — 69 329.
Юрмала — четвертый по численности населения город государственного значения в Латвии и единственный такой город, где в последние годы стабильно растет число задекларированных жителей.
Председатель Юрмальской думы Янис Лединьш подчеркивает: «Главная ценность города — его жители. Более десяти последних лет приоритетом Юрмальской думы было и будет в дальнейшем заботиться о своих жителях, обеспечивая им качественную среду для жизни и лучшую систему поддержки в Латвии. Декларируясь в Юрмале, жители выбирают лучшую жизнь для себя, своей семьи и своего города. Для самоуправления важно, чтобы жители декларировали в Юрмале свое основное место жительства, поскольку это напрямую связано с поступлениями в бюджет самоуправления от подоходного налога с населения. И такая политика дает результат — у самоуправления города государственного значения Юрмалы один из самых высоких прогнозов роста поступлений от подоходного налога с населения в 2026 году: рост на 18%. Это означает, что самоуправление сможет вложить больше средств в развитие города».
В целом за последние три года число задекларированных жителей в Юрмале выросло на 2680 человек. Особенно положительно оценивается тот факт, что при росте числа жителей, указавших Юрмалу как основное место жительства, существенно сократилось число тех, кто указывал Юрмалу как второе место жительства. В 2023 году Юрмалу как второе место жительства указали 1452 человека, а в 2026 году — только 62 человека.
Задекларированным жителям Юрмалы обеспечиваются различные виды поддержки, направленные на улучшение качества жизни, благополучие семей и укрепление социальной безопасности. Самоуправление регулярно оценивает потребности жителей и продолжает расширять перечень доступной поддержки, внедряя новые решения и услуги, чтобы более целенаправленно заботиться о благополучии жителей города.
С 1 января 2026 года всем задекларированным в Юрмале жителям также применяется скидка 90% на налог на недвижимость или его часть, начисленную за жилье исходя из кадастровой стоимости, не превышающей 56 915 евро. Более подробная информация о преимуществах для задекларированных жителей доступна на сайте самоуправления.