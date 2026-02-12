В одном из городов Латвии резко выросло число задекларированных жителей: за год прибавилось почти 900 человек

Председатель Юрмальской думы Янис Лединьш подчеркивает: «Главная ценность города — его жители. Более десяти последних лет приоритетом Юрмальской думы было и будет в дальнейшем заботиться о своих жителях, обеспечивая им качественную среду для жизни и лучшую систему поддержки в Латвии. Декларируясь в Юрмале, жители выбирают лучшую жизнь для себя, своей семьи и своего города. Для самоуправления важно, чтобы жители декларировали в Юрмале свое основное место жительства, поскольку это напрямую связано с поступлениями в бюджет самоуправления от подоходного налога с населения. И такая политика дает результат — у самоуправления города государственного значения Юрмалы один из самых высоких прогнозов роста поступлений от подоходного налога с населения в 2026 году: рост на 18%. Это означает, что самоуправление сможет вложить больше средств в развитие города».