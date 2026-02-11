Демографический феномен: численность населения Елгавы увеличилась вопреки общелатвийскому тренду
59 441 - именно столько жителей было зарегистрировано в Елгаве по состоянию на 1 января 2026 года, и по сравнению с годом ранее численность населения выросла на 138 человек.
Более того, Елгава — единственный город государственного значения в Латвии, где на 1 января 2026 года зарегистрировано больше жителей, чем на 1 января 2025 года, свидетельствуют данные статистики Регистра физических лиц Управления по делам гражданства и миграции (PMLP).
1 января 2025 года в Елгаве было 59 303 жителя, а 1 января этого года в Регистре физических лиц зарегистрирован 59 441 житель. Из них 28 188 — мужчины и 31 253 — женщины.
Сейчас в Елгаве 9778 человек моложе трудоспособного возраста (до 14 лет), из них 5035 мужчин и 4743 женщины; 37 932 жителя — трудоспособного возраста (с 15 лет), из них 19 223 мужчины и 18 709 женщин; а старше трудоспособного возраста (с 65 лет) в Елгаве 11 731 житель, из них 3930 мужчин и 7801 женщина.
В целом по Латвии в поддерживаемом PMLP Регистре физических лиц на 1 января этого года зарегистрировано 1 988 792 жителя — это на 35 792 человека меньше, чем на 1 января 2025 года (2 024 584 жителя).
