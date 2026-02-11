Демографический феномен: численность населения Елгавы увеличилась вопреки общелатвийскому тренду

Сейчас в Елгаве 9778 человек моложе трудоспособного возраста (до 14 лет), из них 5035 мужчин и 4743 женщины; 37 932 жителя — трудоспособного возраста (с 15 лет), из них 19 223 мужчины и 18 709 женщин; а старше трудоспособного возраста (с 65 лет) в Елгаве 11 731 житель, из них 3930 мужчин и 7801 женщина.