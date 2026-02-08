В Латвии нашли два города, где население продолжает расти - и это не Рига

При этом количество жителей Риги сократилось с 661 695 (на 1 июля прошлого года) до 659 416 к началу этого года. Население Даугавпилса за этот период уменьшилось с 85 147 до 84 609 человек, а Лиепаи — с 72 342 до 71 789 человек.