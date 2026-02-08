В Юрмале немного прибавилось жителей.
В Латвии нашли два города, где население продолжает расти - и это не Рига
Несмотря на то, что общее число жителей Латвии за полгода сократилось на 0,5%, в двух из пяти крупнейших городов страны оно минимально, но всё же выросло. Об этом свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции.
На 1 июля прошлого года в Регистре физических лиц, который ведет PMLP, числилось 1 998 181 житель, а на 1 января текущего года — 1 988 792.
При этом количество жителей Риги сократилось с 661 695 (на 1 июля прошлого года) до 659 416 к началу этого года. Население Даугавпилса за этот период уменьшилось с 85 147 до 84 609 человек, а Лиепаи — с 72 342 до 71 789 человек.
В то же время общее число жителей Юрмалы в период с 1 июля прошлого года по 1 января текущего выросло с 60 070 до 60 329, а в Елгаве — с 59 313 до 59 441 человека.