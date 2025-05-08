Латвии грозит демографическая катастрофа: специалисты называли год, когда может случиться кризис

Снижение рождаемости, массовая эмиграция молодежи и рост числа семей, откладывающих или вовсе отказывающихся от рождения детей, — все это ведет к углублению демографического кризиса. Политические лозунги о поддержке семей не подкреплены практическими решениями. "И в этом году мы увеличили разрыв неравенства между домохозяйствами с детьми и без них. К сожалению, мы движемся в противоположном направлении, хотя лозунги говорят о стремлении к улучшению демографии", — подчеркивает Лейшкалнс.