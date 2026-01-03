Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 3 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день принесет вам какие-то перемены, точнее, возможность что-либо переменить. Подобной возможностью грех не воспользоваться.
Телец
Сегодня вам может оказаться трудно доверять некоторым людям вокруг вас. Если инстинкт столь настоятельно требует внимания, то к нему стоит прислушаться. Отход на оборонительные позиции в данном случае - лучшее, что вы можете сделать.
Близнецы
Влияние луны настроит вас на не совсем свойственный вам лирический лад. Назавтра вам может оказаться трудно понять причины тех или иных сегодняшних поступков.
Рак
Планы на сегодняшний день будут по всей вероятности поломаны метеоритным потоком случайностей. Позаботьтесь о собственных тылах, возможно, сегодня придется отступать.
Лев
Сегодня вы получите огромное удовлетворение, ибо вам представится возможность с апломбом произнести "Я же говорил!". Но лучше пережить этот радостный момент молча, во избежание нелицеприятных высказываний в свой адрес.
Дева
Сегодня балом будет править оптимизм. (Если вы вдруг забыли, оптимист - это такой человек, который считает, что все может быть и хуже, когда любой другой полагает, что хуже уже некуда.) Следовательно, вам, чтобы не выделяться кислою миной, имеет смысл улыбнуться, и решить про себя, что не так уж все и плохо, а местами - даже хорошо.
Весы
Сегодня в вас может проснуться эдакая сумасшедшинка. Если не желаете свихнуться втихомолку, ей лучше дать выход. Тогда все кончится достаточно быстро и абсолютно безболезненно. Даже весело будет.
Скорпион
Нынче вы от души повеселитесь, сколь бы скучным не показалось начало дня. Любая дверь будет открыта для вас сегодня.
Стрелец
Сегодня, будучи спрошены "а что ты об этом думаешь?", постарайтесь не обнародовать свое истинное мнение по данному вопросу. От вас ждут сочувствия, и ничего иного. Длинные рассуждения на тему в вашем исполнении скорее обидят вопрошающего.
Козерог
Если у вас есть подобное желание - принесите пользу обществу. Как раз этот вид деятельности нынче подходит вам более всего.
Водолей
Сегодня вам стоит действовать исключительно в собственных интересах. Даже не только потому, что иногда надо позаботиться и о себе, просто никто не будет нуждаться в вашей помощи. А если и будут, то помочь вы все равно не сможете.
Рыбы
Было бы желание, а уж возможность и силы у вас найдутся. Придется срочно чего-нибудь возжелать - не пропадать же даром такому дню, когда вы практически всемогущи.