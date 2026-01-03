Население Латвии игнорирует призыв активистов укрепить "традиционную семью"
С 26 ноября в поддержку закрепления понятия семьи в Сатверсме собрано менее 30 подписей.
Центральная избирательная комиссия в ноябре зарегистрировала для сбора подписей законопроект, поданный объединением Latvijas vīru biedrība, который предусматривает внесение в 110 статью Сатверсме определения «традиционной семьи».
Предлагаемые поправки предусматривают закрепление положения о том, что государство защищает и поддерживает брак как союз между мужчиной и женщиной и семью, основанную на браке, кровном родстве или усыновлении, а также что государство защищает права ребенка, в том числе право расти в семье, основой которой являются мать-женщина и отец-мужчина.
Подписаться за инициирование изменений в Сатверсме избиратели могут до 25 ноября 2026 года.
Право участвовать в сборе подписей имеют граждане Латвии с 18 лет. Подписаться за зарегистрированные ЦИК инициативы избиратели могут в электронном виде на портале Latvija.lv или подтвердив подпись у присяжного нотариуса, по месту декларирования проживания в самоуправлении, в сиротском суде, который осуществляет нотариальные действия, либо в крае у руководителя волостной или городской управы.
Подписаться за инициативы можно также за границей в представительствах Латвии у консульских должностных лиц, уполномоченных выполнять нотариальные функции.
Для того чтобы законопроект был внесен в Сейм, его должны подписать не менее 10% граждан, имеющих право голоса.