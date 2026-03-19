Право на уважение не исчезает с памятью: в Латвии число больных деменцией растет стремительнее, чем помощь

Латвия - одна из немногих стран, где отсутствует стратегия профилактики деменции, поэтому необходима целенаправленная политика. Ситуацию с деменцией в стране обозначила Зита Екабсоне-Саулите, председатель правления Латвийской ассоциации Альцгеймера, которая сказала, что деменция - это совокупность проявлений, возникающих в результате болезни Альцгеймера и других заболеваний. "Каждые три секунды в мире появляется один пациент с деменцией, и затраты на это заболевание высоки - 1,3 триллиона долларов, а в ближайшем будущем мир будет тратить 2,8 триллиона долларов в год на лечение и уход за этими пациентами. В настоящее время в мире насчитывается 139 миллионов пациентов с деменцией, тогда как в 2019 году их было 55 миллионов - то есть это число увеличилось почти втрое".