Право на уважение не исчезает с памятью: в Латвии число больных деменцией растет стремительнее, чем помощь
Каждые три секунды в мире появляется пациент с деменцией. Обеспокоенные ситуацией в Латвии, но полные решимости, специалисты из разных областей обсудили на конференции, каким образом можно было бы раньше диагностировать это заболевание, как дольше сохранять способность функционировать дома и в обществе, а также как облегчить повседневную жизнь близким, сообщает Latvijas Avīze.

Конференция "Люди с деменцией. Доступность, решения, инновации. Международный опыт" затронула очень актуальные проблемы, волнующие многие семьи. По словам национального эксперта Европейского ресурсного центра по вопросам доступности Дайны Подзини, и латвийское, и европейское общество стареет, возникают новые проблемы, с которыми необходимо справляться и помогать людям, которые сталкиваются с ними ежедневно. Она не удивлена, что все чаще появляются сообщения о пожилых людях, которые покинули дом и не вернулись.

Поэтому всем нам нужно знать, что делать тем, кто столкнулся с человеком, потерявшим связь с реальностью, который больше не знает, где он находится и где живет.

Омбудсмен Карина Палкова напомнила, что потеря памяти не означает утрату права на жизнь и уважительное отношение. О зрелости общества можно судить по его готовности понимать и поддерживать тех, кто испытывает трудности, кто не в состоянии позаботиться о себе.

Латвия - одна из немногих стран, где отсутствует стратегия профилактики деменции, поэтому необходима целенаправленная политика. Ситуацию с деменцией в стране обозначила Зита Екабсоне-Саулите, председатель правления Латвийской ассоциации Альцгеймера, которая сказала, что деменция - это совокупность проявлений, возникающих в результате болезни Альцгеймера и других заболеваний. "Каждые три секунды в мире появляется один пациент с деменцией, и затраты на это заболевание высоки - 1,3 триллиона долларов, а в ближайшем будущем мир будет тратить 2,8 триллиона долларов в год на лечение и уход за этими пациентами. В настоящее время в мире насчитывается 139 миллионов пациентов с деменцией, тогда как в 2019 году их было 55 миллионов - то есть это число увеличилось почти втрое".

В Латвии официально зарегистрировано 4100 пациентов, но организация Alzheimer Europe считает, что наша статистика неверна, и это число составляет 38 000. Это означает, что 34 000 пациентов не зарегистрированы, остаются незамеченными, и, соответственно, под угрозой находится обеспечение им своевременной поддержки и соответствующей среды. Обычно считается, что пациенты с деменцией находятся в центрах социального ухода, что им необходим круглосуточный уход семь дней в неделю. Оказывается, это не так. Деменция может быть разделена на семь уровней. Латвийская ассоциация Альцгеймера планирует создать ресурсный центр по деменции. Вскоре также будет запущен цифровой инструмент www.uzlaboatminu.lv.

