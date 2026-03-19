С глаз долой, из чарта - вон! В Латвии могут запретить музыку и песни артистов-путинистов
В Латвии хотят запретить музыку артистов под санкциями: инициатива может изменить радиоэфир и усилить контроль над информационным пространством на фоне опасений внешнего влияния.
Партия «Прогрессивные» поддерживает предложение Национального совета по электронным СМИ не допускать трансляцию на латвийских радиостанциях музыки исполнителей, подпадающих под санкции, сообщили агентству LETA в партии.
Как пояснил председатель фракции партии в Сейме Андрис Шуваевс, аналогичное предложение уже выдвигалось несколько лет назад.
В свою очередь депутат оппозиционного Национального объединения Артурс Бутанс подал поправки к закону об электронных СМИ, предлагая запретить включение в программы и передачи музыкальных произведений, созданных лицами, находящимися под международными или национальными санкциями.
В среду в полном составе представители Нацсовета по электронным СМИ посетили фракцию «Прогрессивных», чтобы представить свое видение развития радиовещания в Латвии и мер по укреплению информационного пространства страны. Фракция получила разъяснения о ситуации с приемом белорусского радиосигнала за пределами приграничных территорий и заверения, что информационная среда Латвии не находится под угрозой. Также были обсуждены актуальные вопросы правового регулирования.
Ранее сообщалось, что фракция пригласила представителей регулятора для обсуждения борьбы с распространением нелегального контента и будущего радиовещания. В партии отметили, что в последние месяцы усилилось внимание к защите информационного пространства, особенно после сообщений о том, что белорусский радиосигнал принимается не только у границы, но и в Риге на частоте 107,7 МГц.
Поскольку управление частотами и защита информационной среды находятся в компетенции совета, депутаты хотели узнать о плане действий по решению этой проблемы.
Также фракция выразила надежду получить представление о том, как совет использовал предоставленные ему в 2024 году полномочия и ресурсы для ограничения доступа к сайтам, незаконно распространяющим контент, защищенный авторскими и смежными правами.