Мнение: пока США и Европа ссорятся, Путин "довольно потирает руки"
Российский диктатор Владимир Путин «сидит и довольно потирает руки», наблюдая за тем, как Европа и США ссорятся между собой, заявил в интервью программе Латвийского телевидения «Rīta panorāma» директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям (Stratcom) Янис Сартс.
Янис Сартс отметил, что в мире становится все больше точек напряженности. Одновременно в конфликтах все большую роль играют технологии.
Комментируя конфликт США с Ираном, Сартс оценил, что крупнейший и самый мощный союзник Латвии все глубже втягивается в эту операцию. «Напряженность между президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами растет», — отметил Сартс.
«Какова будет дальнейшая траектория, мы сейчас предсказать не можем, но то, что это повлияет на нас и уже влияет, — очевидно», — указал он.
Глава Stratcom считает, что общей тенденцией становится рост нестабильности во всех ее видах и формах.
Сартс также заявил, что Иран, вероятно, получил от России гораздо меньшую поддержку, чем ожидал. «И это заставляет будущих партнеров сомневаться, стоит ли вообще связываться с Россией», — сказал эксперт.
В то же время он назвал чрезвычайно важным фактором то, что Россия выигрывает от изменения цен, а все больше стран начинают говорить о покупке российских энергоресурсов и снятии санкций. Как подчеркнул эксперт, логика подсказывает: чем выше будут расти цены на энергоресурсы, тем сильнее будет давление, однако необходимо бороться за сохранение санкций.
«И, конечно, чем больше и интенсивнее идет ссора между США и Европой, тем больше — я думаю — Путин сидит и довольно потирает руки», — высказался Сартс.
Как уже сообщалось, война США и Израиля против Ирана привела к фактической блокаде Ормузского пролива, через который транспортировалась пятая часть всей добываемой в мире нефти, и это вызвало резкий рост цен.
В воскресенье Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут разблокировать Ормузский пролив. В свою очередь в понедельник Трамп заявил, что ожидает от Франции и Великобритании помощи в обеспечении судоходства через Ормузский пролив, который в настоящее время пытается блокировать Иран. На следующий день Трамп сообщил, что американской армии больше не требуется военная помощь в войне против Ирана.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил мнение, что восстановление свободного судоходства в Ормузском проливе не является задачей НАТО. Стармер указал, что для этого требуется участие более широкой коалиции, включая партнеров по Персидскому заливу, а также европейские страны и США.
«Мы сотрудничаем с другими государствами, чтобы разработать убедительный план по Ормузскому проливу, который позволит восстановить судоходство и проход. Хочу выразиться предельно ясно: это не является и никогда не планировалось как миссия НАТО», — заявил Стармер журналистам на Даунинг-стрит.
Тем временем представитель канцлера Германии Фридриха Мерца в понедельник заявил, что война на Ближнем Востоке, вызванная ударами США и Израиля по Ирану, не имеет никакого отношения к НАТО и не является войной НАТО.