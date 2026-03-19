Мнение: пока США и Европа ссорятся, Путин "довольно потирает руки"

В воскресенье Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут разблокировать Ормузский пролив. В свою очередь в понедельник Трамп заявил, что ожидает от Франции и Великобритании помощи в обеспечении судоходства через Ормузский пролив, который в настоящее время пытается блокировать Иран. На следующий день Трамп сообщил, что американской армии больше не требуется военная помощь в войне против Ирана.