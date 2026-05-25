Дома, в машине или в лесу: опубликована инструкция, как вести себя при воздушной угрозе
В Латвии подготовили новые рекомендации для жителей на случай угрозы в воздушном пространстве. В них объясняется, как действовать при желтом и оранжевом предупреждении — дома, в дороге, в магазине, учреждении, лесу или поле.
Что означает желтое предупреждение
Желтое предупреждение будет информационным. Оно не требует немедленных действий, но означает, что жителям нужно следить за официальной информацией о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии.
В такой ситуации рекомендуется проверять уведомления в приложении 112 Latvija, следить за сообщениями общественных СМИ, понимать, где находятся члены семьи, и заранее продумать, как связаться с близкими.
Что означает оранжевое предупреждение
Оранжевое предупреждение означает, что угроза в воздушном пространстве уже зафиксирована. В этом случае жителям нужно немедленно действовать по инструкциям служб.
Если человек находится дома, рекомендуется оставаться в помещении, закрыть окна и двери и, по возможности, соблюдать «принцип двух стен» — находиться в подвале, коридоре, ванной комнате или на нижнем этаже.
Если вы дома
Жителям советуют заранее определить самые безопасные зоны в квартире или доме, установить приложение 112 Latvija, подготовить 72-часовую сумку и обсудить с семьей план действий на случай угрозы.
При желтом предупреждении важно уточнить, где находятся близкие, и обеспечить присутствие взрослого рядом с несовершеннолетними. При оранжевом предупреждении — не выходить наружу без необходимости и оставаться в наиболее безопасной части помещения.
Отдельно подчеркивается: во время угрозы родителям не следует самостоятельно ехать в учебные заведения за детьми, поскольку это может создать дополнительные риски. За безопасность детей в школах и детсадах отвечает руководство учреждения.
Если вы в дороге или автомобиле
Заранее рекомендуется знать безопасные маршруты и возможные места укрытия на своем обычном пути.
При желтом предупреждении нужно спланировать маршрут, выяснить, где находятся члены семьи, и следить за официальными сообщениями.
При оранжевом предупреждении следует добраться до ближайшего места, где можно укрыться, например здания или леса, и оставаться там до отмены тревоги. Автомобиль нужно остановить так, чтобы он не мешал аварийным службам.
Если вы в магазине или учреждении
В таких местах жителям советуют заранее обращать внимание на безопасные зоны и эвакуационные выходы.
При желтом или оранжевом предупреждении необходимо выполнять указания ответственных лиц магазина, учреждения или другого объекта.
Если вы в лесу или поле
Находясь за городом, важно заранее понимать, где расположены ближайшие здания, населенные пункты и возможные укрытия.
При желтом предупреждении следует сообщить близким о своем местонахождении и следить за официальной информацией.
При оранжевом предупреждении нужно избегать открытых мест, где нет естественного или искусственного укрытия. Если человек видит или слышит подозрительный летательный аппарат, необходимо немедленно укрыться. По возможности лучше найти здание или другое сооружение, где можно переждать опасность.
Если рядом произошел инцидент
Во всех случаях службы призывают не приближаться к месту происшествия. Если поблизости замечен подозрительный объект или произошел инцидент, нужно звонить по номеру 112.
Рекомендации разработаны после инцидентов с беспилотниками в восточной приграничной зоне Латвии. В последние месяцы жители Латгале и Видземе уже получали сообщения сотового вещания из-за приближения или залета дронов в воздушное пространство страны.