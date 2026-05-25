В Латвии фермеры могут начать массово забрасывать поля из-за цен на удобрения. Угадайте, кому это на руку
Из-за взлета цен на удобрения и климатических налогов поля начинают забрасывать, а земли могут массово перейти в руки иностранных инвесторов. Следом, говорят эксперты, резко подорожают продукты.
Ситуация в сельском хозяйстве Латвии становится все более напряженной. Из-за стремительного роста цен на минеральные удобрения, перебоев на мировом рынке и новых климатических налогов Евросоюза многие фермеры уже задумываются о сокращении посевов или полном отказе от обработки части земель, сообщает передача «360TV Ziņas». Представители отрасли предупреждают: если тенденция продолжится, Латвия рискует не только столкнуться с новым скачком цен на продукты, но и постепенно потерять собственные сельскохозяйственные земли.
Председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис считает, что ситуация уже становится критической.
«Фермеру нужно сначала купить удобрения и другие ресурсы, вложить собственные деньги или брать кредит. Но возникает вопрос — откуда взять эти кредиты и как потом их вернуть. Денег и перспектив просто нет», — заявил он.
По словам аграриев, расходы на обработку одного гектара земли выросли примерно на 50%, поэтому часть фермеров в Латвии и других странах уже вынуждена оставлять поля необработанными. Эксперт организации Zemnieku Saeima Валтерс Зелч говорит, что даже хороший урожай уже не гарантирует прибыль.
«Цены настолько высокие, что уже сейчас ясно: даже в удачный год с хорошим урожаем закончить его с прибылью не получится», — отметил он.
Сейчас прогнозируется, что площади яровых культур в Латвии в этом году могут сократиться примерно на 15%. Фермеры также опасаются, что латвийские производители окажутся в невыгодном положении по сравнению с другими странами Европы. Роланд Фелдманис пояснил, что государства, где находятся производители минеральных удобрений, получают преимущество. «Страны, у которых есть собственное производство удобрений, могут выращивать зерно дешевле и предлагать его рынку по более низкой цене. Получается, что мы оказываемся вне рынка», — предупредил он.
Особую тревогу вызывает перспектива появления больших заброшенных территорий. По мнению фермеров, это может привести к тому, что земли начнут скупать иностранные инвесторы — так же, как ранее происходило с латвийскими лесами.
«По сути, мы теряем свой ресурс. А это косвенные потери для всего общества», — подчеркнул Фелдманис.
Дополнительные риски связаны с возможным дефицитом удобрений. Через Ормузский пролив ранее транспортировалась примерно пятая часть мировых объемов минеральных удобрений и сырья для их производства. Из-за напряженности на Ближнем Востоке поставки могут серьезно сократиться. Фермеры опасаются, что уже осенью удобрений либо не будет вовсе, либо их цена станет недоступной для большинства хозяйств.
Валтерс Зелч предупреждает, что последствия могут оказаться глобальными. «Меньше фермеров по всему миру смогут проводить посевную. А это означает снижение общего урожая», — сказал он.
По словам экспертов, сокращение урожайности неизбежно приведет к дальнейшему росту цен на продукты питания. В отрасли напоминают, что без минеральных удобрений продовольствия в мире хватило бы лишь примерно половине населения планеты.
Фермерские организации уже требуют от Евросоюза заморозить климатические налоги на удобрения хотя бы на несколько лет. Представители отрасли предупреждают: если власти ЕС не прислушаются к требованиям фермеров, Европу могут ожидать новые масштабные протесты аграриев.