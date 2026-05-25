Дожди вернутся уже ночью: какой будет погода в Латвии во вторник
В ближайшие сутки во многих районах Латвии ожидаются дожди, в том числе в Риге. Во вторник днем местами воздух прогреется до +20 градусов, однако погода останется переменчивой, а ветер усилится до 9-14 м/с.
В ночь на вторник дождь пройдет главным образом в Северном Курземе, Земгале и Риге. Ветер в основном будет слабым, западного направления. Температура воздуха понизится до +9…+13 градусов, местами в Видземе и Северном Латгале, где облаков будет меньше, воздух остынет до +6 градусов.
Во вторник ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Осадки в основном ожидаются в центральной и южной части страны. Западный, северо-западный ветер в порывах будет достигать 9-14 м/с. Максимальная температура воздуха составит +15…+20 градусов.
В Риге ночью небо затянет облаками, днем облаков станет меньше. Время от времени ожидается дождь. Будет дуть слабый ветер, во второй половине дня — умеренный северо-западный. Температура воздуха ночью опустится до +11 градусов, днем поднимется до +18 градусов.