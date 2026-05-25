"Это выглядит некрасиво": организатор Ghetto Games раскритиковал перекрытие улиц возле Гризинькалнса
Конфликт вокруг спортивного мероприятия Ghetto Games в Гризинькалнсе вышел на новый уровень: суд встал на сторону организаторов, жители спорят из-за шума и перекрытых улиц.
В Гризинькалнсе начался сезон мероприятий Ghetto Games, и некоторое время назад были введены различные изменения в организации движения. После мер по «успокоению» движения, создания платных парковок и перекрытия улицы Варну бетонным блоком — так называемым модальным фильтром — в апреле этого года жители начали протестовать. Нововведения в движении поддержало общество жителей района Гризинькалнс, которое ранее пыталось добиться запрета молодежных спортивных мероприятий Ghetto Games.
Одно общество — не все жители
Совсем недавно Административный окружной суд отклонил заявление общества района Гризинькалнс с требованием признать незаконным решение Рижской думы передать часть парка Гризинькалнс в безвозмездное пользование организаторам Ghetto Games. В обществе состоит примерно полторы сотни жителей, а среди его основателей — председатель комитета Рижской думы по вопросам транспорта и сообщения Марта Котелло.
Общество района Гризинькалнс оспорило в административном суде решение Рижской думы о передаче части парка Гризинькалнс в безвозмездное пользование обществу Streetbasket, которое организует в парке мероприятия Ghetto Games.
В обществе считают, что мероприятия слишком шумные, а значит передача парка для проведения подобных мероприятий не отвечает интересам общества.
Суд пришел к выводу, что требуемые обществом ограничения шума являются слишком строгими и не всегда основаны на объективных обстоятельствах, тогда как существующее решение обеспечивает соразмерный баланс между интересами жителей и проведением общественных мероприятий. Суд подчеркнул, что полный стандарт тишины в городской среде нереален, поскольку необходимо учитывать существующий фоновый шум.
Окружной суд указал, что подход общества района, противопоставляющий посетителей мероприятий жителям Гризинькалнса, является ошибочным.
Суд подчеркнул: общество не вправе говорить от имени всех жителей района. Суд также поставил под сомнение утверждение, что все жители Гризинькалнса выступают против передачи территории третьему лицу, указав, что часть жителей сами пользуются спортивной инфраструктурой и посещают мероприятия.
Спорту не мешает
Руководитель Ghetto Games Раймонд Элбакян в разговоре с Kas Jauns Avīze сказал: «Модальный фильтр на улице Варну создал ощущение чего-то непонятного и оторванного от реальности. В то же время после введения платной зоны ситуация с парковками в определенной степени улучшилась. У людей, которые приезжают на мероприятия, по крайней мере есть возможность найти место, где поставить автомобиль. Раньше все было очень переполнено.
Конечно, мы все хотели бы жить в мире, где нет платных зон и где еще доплачивают за то, что мы держим автомобиль, однако реальность другая. Со стороны решения с парковками выглядят организованными и визуально привлекательными.
Единственное, что мне не нравится и кажется нелогичным, — это перекрытие улиц в местах, где люди реально передвигаются. Теперь им приходится ехать значительно большие расстояния, а значит создается еще большее загрязнение воздуха.
Тем не менее в целом, если говорить о парковках, дорожной разметке и остальной инфраструктуре, порядка стало больше.
Дети с новой ситуацией справляются. В этом году у нас рекордное число участников в баскетбольной группе U-12, и мы точно со всем справимся. Думаю, что эти изменения пока не оказали негативного влияния на проект Ghetto Games».
Корректно ли это?
Раймонд Элбакян добавил, что сам способ внедрения изменений все же нельзя назвать приемлемым. «Вопрос в том, можно ли такие изменения вводить за один день. Я разговаривал с местными жителями, и они не слишком довольны. Все произошло очень внезапно, и сам способ внедрения тоже вызывает вопросы.
Особенно в ситуации, когда человек сам снимает квартиру в Гризинькалнсе, сначала создает общество, затем от имени общества борется против Ghetto Game” и продвигает внедрение модального фильтра. Все это выглядит немного некрасиво», — говорит Раймонд Элбакян.
Для справки
Ghetto Games — это значимое движение уличного спорта и культуры, созданное с целью обеспечить молодежи полезный досуг и альтернативу уличной жизни. Оно объединяет такие виды спорта, как стритбол, футбол, скейтбординг, BMX и другие.
Движение популяризирует здоровый и активный образ жизни и служит важной платформой для социальной интеграции молодежи и развития личности.