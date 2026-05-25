Дрон упал в озеро незамеченным: в армии объяснили, почему Латвия пока не видит все угрозы в небе
После инцидента с дроном в Латгале в Национальных вооруженных силах признали: система противовоздушной обороны Латвии пока не везде обеспечивает одинаковое покрытие. Теперь армию ждут новые радары, усиление обнаружения и новая система предупреждений для жителей.
Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспар Пуданс сообщил, что серьезнее инвестировать в противовоздушную оборону начали в последние три-пять лет — фактически после начала полномасштабной войны России против Украины.
Подразделения противовоздушной обороны в Латвии в большей степени размещены с расчетом на защиту крупнейших городов. Поэтому покрытие систем обнаружения не везде одинаковое, и возможны инциденты, подобные произошедшему на выходных, когда в Латгале, в озеро Дридзис, упал и взорвался ранее не замеченный дрон.
Пуданс отметил, что для обороны Латвии нужны дополнительные радары, более мощные системы акустического обнаружения и другие новые технические решения, которые позволили бы улучшить возможности противовоздушной обороны. В ближайшее время НВС получат несколько новых радаров, выбранных с учетом рекомендаций украинцев. При этом многие элементы уже имеющейся у армии антидроновой техники похожи на те, которые используют украинцы.
Командующий НВС также отметил, что украинцы лишь в последнее время начали делиться своими военными технологиями и продавать их другим государствам.
Пуданс напомнил, что в Латвии начали внедрять градационную систему предупреждений. Оборонное ведомство признает, что такие предупреждения существенно влияют на повседневную жизнь людей и экономическую активность, поэтому вводится желтое предупреждение. Оно не будет требовать от жителей немедленных действий, а будет лишь предупреждать о возможных рисках.