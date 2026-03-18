Politico: Трамп хочет вернуть Россию в мировую экономику - для этого есть конкретный интерес
Трамп делает неожиданный ход: вместо давления — попытка сближения с Россией ради борьбы с Китаем. Но в Украине уже звучат тревожные сигналы — этот сценарий может повторить старые ошибки.
Президент США Дональд Трамп стремится добиться прекращения войны в Украине и возвращения России в мировую экономику, чтобы снизить влияние Китая, сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники.
Администрация Трампа считает, что, предложив России стимулы для завершения войны в Украине, обеспечив ее возвращение в мировую экономику и привлекая американские инвестиции, можно изменить глобальный баланс сил в противостоянии США с Китаем.
По словам одного из чиновников администрации, если найти способ «сблизиться с Россией», можно создать «иной баланс сил» в отношениях США и Китая, выгодный Вашингтону. Эта стратегия соответствует более широкой внешнеполитической линии Белого дома, направленной на ограничение влияния Китая. Она включает в себя свержение президента Венесуэлы Николас Мадуро и давление на правительство Кубы, чтобы уменьшить влияние Китая в Западном полушарии.
Противодействие Китаю — не единственная причина, по которой Белый дом пытается добиться окончания войны России и Украины, однако, как отмечает Politico, это помогает объяснить, почему представители Трампа после многих месяцев безрезультатных переговоров не отказались от этой цели. Контакты с Россией продолжаются, несмотря на сообщения о том, что Москва обменивается разведданными с Ираном для атак на цели США.
В Украине идея предоставления России экономических стимулов для сближения с США вызывает обеспокоенность, отмечает Politico. «Мы уже пытались действовать таким образом — и это ни к чему не привело», — заявил изданию украинский чиновник, напомнив, как Германия в рамках своей «восточной политики» пыталась сблизиться с Россией, но это не остановило войну.