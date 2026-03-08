Такие друзья нам не нужны: Трамп обиделся на Великобританию и отказался от ее военной помощи
Президент Дональд Трамп заявил, что Великобритания «серьезно рассматривает» возможность отправки двух авианосцев на Ближний Восток, однако добавил, что США не нуждаются в них для победы в войне с Ираном.
Трамп неоднократно критиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявив на этой неделе, что тот помог «разрушить» исторически тесные отношения между странами после того, как Лондон заблокировал использование США британских баз для ударов по Ирану.
В публикации в социальной сети Truth Social Трамп написал, что «запомнит» отсутствие поддержки со стороны Великобритании во время конфликта с Ираном.
«Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, возможно самый великий из всех, наконец серьезно задумывается об отправке двух авианосцев на Ближний Восток», — написал Трамп.
«Все в порядке, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны — но мы запомним. Нам не нужны те, кто присоединяются к войне после того, как она уже выиграна».
Этот пост появился после того, как министерство обороны Великобритании сообщило, что готовит авианосец Prince of Wales к возможному развертыванию. Однако окончательное решение о том, будет ли он отправлен на Ближний Восток, еще не принято, сообщил британский чиновник.
Стармер не разрешил американским силам использовать британские базы для поддержки первоначальных ударов по Ирану, заявив, что должен был убедиться, что любые военные действия являются законными и хорошо спланированными. Позднее он разрешил американским силам использовать британские базы для того, что назвал оборонительными ударами по иранским ракетам на складах или пусковых установках.
Комментируя слова Трампа, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в воскресенье заявила в интервью Sky News: «Работая на этой должности, я поняла, что нужно сосредоточиваться на сути, а не на публикациях в социальных сетях».
«Мы не будем действовать исходя из риторики или преувеличений. Мы будем принимать решения спокойно, практично и взвешенно. Потому что, думаю, в более широком смысле британский характер — делать вещи серьезно и последовательно».
Ранее в этом году Стармер критиковал желание Трампа купить Гренландию и заявил, что его слова о том, будто европейские военные избегали боевых действий на передовой во время войны в Афганистане, «честно говоря, возмутительны».