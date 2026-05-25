Упавшее возле Латвийской национальной оперы дерево станет памятником природы
Из Рижского городского канала достали рухнувшую гигантскую осину, которой было более 100 лет. Ее ствол теперь сохранят как напоминание о природе старой Риги.
Из Рижского городского канала подняли упавшую туда в конце прошлой недели более чем 100-летнюю серую осину. Для извлечения дерева пришлось задействовать сразу несколько единиц тяжелой техники. Работы по уборке крутых склонов вдоль канала продолжатся всю неделю. Специалисты также планируют достать из воды оставшиеся ветви и древесину.
По словам Иева Гейстере, история старой осины на этом не закончится. Ствол дерева разместят на одной из территорий, находящихся под управлением Rīgas meži, чтобы он напоминал жителям о старых деревьях Риги и важности биологического разнообразия в городской среде.
Как сообщалось ранее, дерево рухнуло в Рижский канал возле Латвийской Национальной оперы на прошлой неделе. Окружность ствола осины достигала четырех метров. Среди возможных причин падения специалисты называют крутой склон, норы бобров и частичное загнивание корневой системы.