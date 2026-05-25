Стало известно, кого партии выдвигают в новое правительство Латвии
Партии, которые могут войти в новое правительство, определились с кандидатами на министерские посты. Как сообщает агентство LETA, свои предложения подготовили «Новое Единство» (JV), Союз зеленых и крестьян (ZZS) и Национальное объединение (NA).
От «Нового Единства» в новом правительстве свои должности должны сохранить министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На пост министра обороны выдвигается полковник Райвис Мелнис, а кандидатом на должность министра сообщения стал нынешний министр внутренних дел Рихард Козловскис.
От Союза зеленых и крестьян посты сохранят министр экономики Виктор Валайнис и министр благосостояния Рейнис Узулниекс. Должность министра земледелия должен занять бывший министр благосостояния, депутат Сейма Улдис Аугулис. Также свой пост сохранит нынешний председатель Сейма Дайга Миериня.
Национальное объединение выдвигает в министры депутатов Сейма Илзе Индриксоне, Яниса Домбраву, Науриса Пунтулиса и Яниса Витенбергса. Индриксоне предлагается на должность министра образования и науки, Домбрава должен курировать Министерство внутренних дел, Пунтулис — Министерство культуры, а Витенбергс выдвигается на пост министра климата и энергетики.
Председатель правления Национального объединения Илзе Индриксоне пояснила, что партия изначально хотела возглавить и другие министерства, в том числе Министерство финансов. Однако номинированный на пост премьер-министра Андрис Кулбергс из «Объединенного списка» указал, что руководство Министерством финансов сохранит партия премьера, то есть «Объединенный список». «Конечно, Министерство климата и энергетики — не наш идеальный выбор. Мы бы охотнее возглавили, например, Министерство умного управления и регионального развития, но мы уважаем это распределение, и, безусловно, есть много вещей, которые за короткое время можно сделать и в Министерстве климата и энергетики», — сказала Индриксоне.