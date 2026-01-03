Редкое природное явление: ученые объяснили, почему Таллин остался без воды на Новый год

Что именно произошло в озере Юлемисте и водохранилище, Лаанеару точно не знает, однако считает, что речь идет о совпадении неблагоприятных обстоятельств. "Температура могла резко упасть, качество воды, возможно, было не таким, как ожидалось, и, вероятно, использовались конструктивные решения, способствующие образованию игольчатого льда. Например, в случае металлических решеток тепло через металл отводится из воды быстрее. Если что-то одно идет не так – с этим еще можно справиться, но когда одновременно совпадают несколько факторов, это уже критично", – сказал он.