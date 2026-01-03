Редкое природное явление: ученые объяснили, почему Таллин остался без воды на Новый год
В канун Нового года в Таллине замерз канал, по которому вода из озера Юлемисте поступает в столичную систему водоснабжения. По оценке ученых, вероятнее всего, это стало результатом совпадения нескольких неблагоприятных факторов. Об этом сообщает rus.err.ee.
Перебой с водоснабжением в Таллинне, возникший вечером 31 декабря, был вызван редким природным явлением, из-за чего обледенела защитная решетка канала, по которому вода из озера Юлемисте подается в городскую водопроводную сеть.
Сопрофессор Института строительства и архитектуры Таллиннского технического университета Янек Лаанеару подчеркнул, что обледенение в условиях Эстонии – явление обычное, однако игольчатый лед отличается от обычного. Когда поверхность воды быстро теряет тепло, вода становится переохлажденной. Турбулентность, вызванная сильным ветром или течением, перемешивает переохлажденную воду по всему водоему. Это способствует образованию мелких кристаллов льда – так называемого игольчатого льда, которые затем оседают на дно водоема.
Если обычный лед плавает, то из-за малого размера кристаллов игольчатого льда их плавучесть оказывается недостаточной при определенной скорости течения, и они легко опускаются на дно. По мере увеличения количества и размеров кристаллов игольчатый лед начинает прикрепляться к находящимся в воде объектам, особенно если их температура ниже точки замерзания воды.
Игольчатый лед известен прежде всего как причина засоров водозаборов, поскольку кристаллы скапливаются на решетках и фильтрах. Такие засоры могут влиять на системы водоснабжения, гидроэлектростанции, атомные электростанции и суда, эксплуатируемые в холодных водах, вызывая неожиданные остановки или даже повреждения конструкций.
Что именно произошло в озере Юлемисте и водохранилище, Лаанеару точно не знает, однако считает, что речь идет о совпадении неблагоприятных обстоятельств. "Температура могла резко упасть, качество воды, возможно, было не таким, как ожидалось, и, вероятно, использовались конструктивные решения, способствующие образованию игольчатого льда. Например, в случае металлических решеток тепло через металл отводится из воды быстрее. Если что-то одно идет не так – с этим еще можно справиться, но когда одновременно совпадают несколько факторов, это уже критично", – сказал он.