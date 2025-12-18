В Таллине расстроились: пока Эстония в минусе, в Латвии - бум
Хотя Эстонию, Латвию и Литву часто воспринимают как единый регион со схожими привычками, статистика показывает: сегодня авторынки этих стран движутся в разные стороны. Как пишет Postimees, Латвия идет к лучшему результату продаж за 15 лет, а в Эстонии рынок просел почти на 40%.
Эстонский рынок переживает беспрецедентное падение. По данным AMTEL, за 2025 год регистрация новых легковых и коммерческих автомобилей сократилась на 40% год к году. Cнижение ожидалось еще в начале года, но восстановление во второй половине так и не началось.
«Покупки откладывают: высокий уровень неопределенности, рост цен и введение автоналога ощущаются повсеместно», - отмечают эксперты.
"Пока Эстония в минусе, в Латвии - бум: продажи новых авто выросли более чем на 30% к прошлому году", - пишет эстонское издание.
«2025‑й стал для латвийского рынка исключительным. Хотя год еще не завершен, уже можно говорить о лучших продажах за 15 лет», - отмечают специалисты.
Раньше латвийцы предпочитали дизель, но в 2025 году картина изменилась: продажи дизелей упали на 8%, доля электромобилей и «мягких» гибридов выросла более чем на 140%. «Решения покупателей существенно подтолкнули господдержка и льготы последних лет: налоговые послабления, бесплатная парковка, право пользоваться полосами ОТ. Это реальные удобства, которые ценят ежедневные автомобилисты», - говорят эксперты.
