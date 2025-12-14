По сравнению с другими странами ЕС в Латвии оказался неожиданно новый автобусный парк
В 2024 году в ЕС насчитывалось 737 142 автобуса и пассажирских междугородних автобуса, включая троллейбусы, микроавтобусы и мини-автобусы, то есть 1,6 автобуса и пассажирского автобуса на 1 000 жителей.
Этот показатель моторизации оставался стабильным на протяжении последних 10 лет, тогда как число легковых автомобилей на 1 000 жителей за тот же период значительно выросло — с 506 в 2014 году до 578 в 2024 году.
Наибольшее число автобусов и пассажирских междугородних автобусов на 1 000 человек было зафиксировано на Мальте — 4,6, далее следуют Люксембург — 4,0 и Эстония — 3,7. Самые низкие показатели отмечены в Нидерландах — 0,5, Германии — 1,0 и Австрии — 1,2.
В Латвии - 2,3, что довольно много по европейским меркам. Возможно, в силу того, что пассажирское железнодорожное сообщение в нашей стране развито слабо.
В среднем по ЕС в 2024 году было обновлено 5,1 процента парка автобусов и пассажирских междугородних автобусов. Показатель обновления отражает долю впервые зарегистрированных транспортных средств во всем автопарке, за исключением подержанных транспортных средств.
В Люксембурге было обновлено 11,6 процента автопарка, в Нидерландах — 9,6 процента, в Австрии — 9,5 процента. Латвия по этому показателю - на четвертом месте в Европе с более чем 8 процентами.
В то же время в Болгарии было обновлено лишь 0,7 процента парка, в Польше — 2,4 процента, а в Венгрии — 2,5 процента.
Тем временем, как ранее сообщал Otkrito.lv, в пригородах Риги начинают тестировать транспорт будущего.