Когда автобус не приходит: в пригородах Риги начинают тестировать транспорт будущего. Кому повезло?

Транспорт по требованию — это небольшие 5–8-местные машины, которые можно вызвать заранее через приложение Freelway App или по телефону у консультанта Рижского планировочного региона. Маршруты будут формироваться на каждый день в зависимости от запросов жителей. Ездить можно как внутри своего поселка, так и к популярным точкам — например, к доктору, магазину, станции автобуса или поезда, библиотеке или туристическим объектам вроде знаменитого болота в Кемери.