Когда автобус не приходит: в пригородах Риги начинают тестировать транспорт будущего. Кому повезло?
Уже этой зимой жители нескольких пригородных поселков смогут испытать два новых формата передвижения — транспорт по требованию и локальную систему попутных поездок.
Рижский планировочный регион начинает серию пилотных проектов, которые должны сделать жизнь в малонаселенных районах удобнее, а передвижение — доступнее и гибче, даже там, где привычный общественный транспорт почти не работает.
Рижский планировочный регион объявил о запуске первых пилотных проектов мобильности в Пририжье — транспорта по требованию и сервиса совместных поездок. Сейчас идут подготовительные работы, и уже скоро новые решения появятся сразу в четырех точках: Кемери (Юрмала), Лапсас (Марупский край), Дзеруми (Кекавский край) и Ледурга (Сигулдский край). А в Саулкалне, Саласпилсского края, протестируют приложение для попутных поездок.
Как это будет работать
Транспорт по требованию — это небольшие 5–8-местные машины, которые можно вызвать заранее через приложение Freelway App или по телефону у консультанта Рижского планировочного региона. Маршруты будут формироваться на каждый день в зависимости от запросов жителей. Ездить можно как внутри своего поселка, так и к популярным точкам — например, к доктору, магазину, станции автобуса или поезда, библиотеке или туристическим объектам вроде знаменитого болота в Кемери.
Совместные поездки — вторая часть проекта. С помощью той же платформы жители смогут предлагать свои маршруты или присоединяться к уже опубликованным поездкам в любую точку Латвии. Концепция проста: когда соседи едут вместе, дорога становится удобнее, дешевле и экологичнее. Подобные решения давно работают в разных странах Европы — теперь наступила очередь Латвии попробовать их в действии.
Ожидается, что сервис совместных поездок заработает уже 1 декабря, а транспорт по требованию — в январе следующего года.
Почему это важно
По словам Эдгара Рантиньша, руководителя администрации Рижского планировочного региона, новые подходы могут изменить транспортную доступность там, где маршрутная сеть по факту отсутствует и поддерживать традиционные рейсы экономически невыгодно. Он отмечает, что заблуждение о том, что транспортная доступность актуальна только для самых удаленных территорий, вредно: даже в Рижском регионе есть десятки точек, где без машины добраться до нужных услуг крайне сложно.
А что дальше?
Проекты будут работать несколько месяцев — до окончания финансирования по программе ЕС Interreg (проект SuRuMo). В эксперименте участвуют самоуправления Юрмалы, Кекавы, Марупе, Сигулды и Саласпилса. По итогам пилотных проектов специалисты оценят результаты, затраты и экономическую отдачу. Если решения покажут себя успешными, они могут стать частью долгосрочной транспортной стратегии — и шагом к более удобной, гибкой и устойчивой мобильности для жителей Пририжья.