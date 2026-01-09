Трагическая ошибка: родители 22 дня сидели в больнице у кровати чужого подростка, пока их настоящий сын уже был мертв
Полиция Южного Йоркшира в Великобритании допустила трагическую ошибку, перепутав подростков, пострадавших в аварии. В результате одна семья на протяжении трех недель ухаживала в больнице за чужим юношей, считая, что это их сын, в то время как их настоящий ребенок уже был мертв.
Трагическая авария произошла 13 декабря в Ротереме. В ней погибли 18-летний Джошуа Джонсон и 17-летняя Самере Луиза Скотт. В аварии выжил, но получил тяжелые травмы 17-летний Тревор Вин. К сожалению, полиция предоставила семьям неверную информацию: родственникам Тревора сообщили, что их сын погиб, а родителям Джошуа — что он выжил и находится в больнице.
Как показало судебно-медицинское расследование, роковая ошибка возникла из-за личных вещей, разбросанных на месте происшествия. Поскольку телефоны и удостоверяющие личность документы не находились непосредственно при пострадавших, а были рассеяны по месту аварии, полицейские ошибочно связали найденные вещи не с теми людьми, идентифицировав погибшего как Тревора, а раненого — как Джошуа.
Из-за этой трагической ошибки семья Тревора провела Рождество в трауре, готовясь к похоронам сына, в то время как близкие Джошуа в течение 22 дней дежурили у кровати подростка, находившегося в коме, веря, что их сын поправится. Так как парень очень сильно пострадал и был перебинтован, они не понимали, что это не их сын. «Мы часами сидели у кровати мальчика, который, как мы теперь знаем, был Тревором. Мы не хотели, чтобы он был один», — говорится в заявлении потрясенной семьи Джошуа.
Ужасающая правда вскрылась лишь в тот момент, когда пострадавший подросток начал выходить из состояния седации, и у отца Джошуа возникли подозрения, что юноша, лежащий в больнице, не является его сыном. Проведенная стоматологическая экспертиза и судебно-медицинские проверки подтвердили худший сценарий для родителей — в больнице находился Тревор, а погибшим на самом деле был Джошуа.
В ответ на произошедшее полиция Южного Йоркшира сама обратилась в Независимое управление по надзору за действиями полиции (IOPC), которое начало расследование. Семья Джошуа признает, что пережитое невозможно осмыслить. Расследование произошедшего будет продолжено для выяснения всех обстоятельств дела.