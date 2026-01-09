Трагическая ошибка: родители 22 дня сидели в больнице у кровати чужого подростка, пока их настоящий сын уже был мертв
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
Реально & Невероятно

Трагическая ошибка: родители 22 дня сидели в больнице у кровати чужого подростка, пока их настоящий сын уже был мертв

Отдел новостей

Otkrito.lv

Полиция Южного Йоркшира в Великобритании допустила трагическую ошибку, перепутав подростков, пострадавших в аварии. В результате одна семья на протяжении трех недель ухаживала в больнице за чужим юношей, считая, что это их сын, в то время как их настоящий ребенок уже был мертв.

Трагическая авария произошла 13 декабря в Ротереме. В ней погибли 18-летний Джошуа Джонсон и 17-летняя Самере Луиза Скотт. В аварии выжил, но получил тяжелые травмы 17-летний Тревор Вин. К сожалению, полиция предоставила семьям неверную информацию: родственникам Тревора сообщили, что их сын погиб, а родителям Джошуа — что он выжил и находится в больнице.

Как показало судебно-медицинское расследование, роковая ошибка возникла из-за личных вещей, разбросанных на месте происшествия. Поскольку телефоны и удостоверяющие личность документы не находились непосредственно при пострадавших, а были рассеяны по месту аварии, полицейские ошибочно связали найденные вещи не с теми людьми, идентифицировав погибшего как Тревора, а раненого — как Джошуа.

Из-за этой трагической ошибки семья Тревора провела Рождество в трауре, готовясь к похоронам сына, в то время как близкие Джошуа в течение 22 дней дежурили у кровати подростка, находившегося в коме, веря, что их сын поправится. Так как парень очень сильно пострадал и был перебинтован, они не понимали, что это не их сын. «Мы часами сидели у кровати мальчика, который, как мы теперь знаем, был Тревором. Мы не хотели, чтобы он был один», — говорится в заявлении потрясенной семьи Джошуа.

Ужасающая правда вскрылась лишь в тот момент, когда пострадавший подросток начал выходить из состояния седации, и у отца Джошуа возникли подозрения, что юноша, лежащий в больнице, не является его сыном. Проведенная стоматологическая экспертиза и судебно-медицинские проверки подтвердили худший сценарий для родителей — в больнице находился Тревор, а погибшим на самом деле был Джошуа.

В ответ на произошедшее полиция Южного Йоркшира сама обратилась в Независимое управление по надзору за действиями полиции (IOPC), которое начало расследование. Семья Джошуа признает, что пережитое невозможно осмыслить. Расследование произошедшего будет продолжено для выяснения всех обстоятельств дела.

Темы

ВеликобританияПолицияРождество

Другие сейчас читают