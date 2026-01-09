Трагическая ошибка: родители 22 дня сидели в больнице у кровати чужого подростка, пока их настоящий сын уже был мертв

Из-за этой трагической ошибки семья Тревора провела Рождество в трауре, готовясь к похоронам сына, в то время как близкие Джошуа в течение 22 дней дежурили у кровати подростка, находившегося в коме, веря, что их сын поправится. Так как парень очень сильно пострадал и был перебинтован, они не понимали, что это не их сын. «Мы часами сидели у кровати мальчика, который, как мы теперь знаем, был Тревором. Мы не хотели, чтобы он был один», — говорится в заявлении потрясенной семьи Джошуа.