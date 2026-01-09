Один город на каждый месяц 2026 года: тревел-эксперт составил календарь коротких поездок
Тревел-эксперт составил «календарь сити-брейков на 2026 год» и назвал по одному городу на каждый месяц — с учетом погоды, сезонных событий и цен.
Роб, эксперт по отдыху, который делится советами в TikTok, опубликовал видео с подборкой лучшего города для поездки в каждом месяце.
В ролике Роб говорит: «Меня каждую неделю спрашивают: “Куда лучше поехать в феврале? А в июне, марте или сентябре?” Поэтому я решил просто сделать видео и в следующий раз отправлять его тем, кто спрашивает».
Он представил свой «календарь сити-брейков (непродолжительная короткая поездка в другой город или страну) на 2026 год», опираясь на погоду, события в каждом месте, а также на собственный опыт.
Январь — Будапешт, Венгрия
Роб говорит: «Начните год с холодного, но стабильного варианта. В январе здесь примерно от трех до пяти градусов, и это как раз делает поездку отличной. Я уже говорил об этом: термальные купальни, отсутствие толп и самые низкие цены на отели делают Будапешт идеальным в январе».
Февраль — Венеция, Италия
На февраль Роб рекомендует Венецию — чтобы застать карнавальный сезон.
Венецианский карнавал проходит ежегодно накануне Великого поста: начинается за две недели до Пепельной среды и заканчивается в Масленичный вторник. В этом месяце город преображают костюмы и традиционные венецианские маски.
Март — Амстердам, Нидерланды
Роб добавляет: «В марте температура около 10–12 градусов, начинается сезон тюльпанов, цены все еще приятные и низкие — это месяц, когда город просыпается до наплыва туристов. На март я могу рекомендовать Амстердам».
Апрель — Афины, Греция
В апреле эксперт советует Афины и рекомендует обязательно посетить Акрополь.
В прошлом году Time Out назвал Афины самым недооцененным европейским направлением для зимнего сити-брейка, отметив, что лучшее время для посещения древнего комплекса — самые холодные месяцы года.
Город, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, принимает до 7 млн туристов в год благодаря знаменитому Акрополю V века, храму Парфенона, оживленным торговым улицам и множеству музеев.
Май — Стамбул, Турция
На май Роб выбирает «сильно недооцененное» направление. По его словам, при теплой погоде и насыщенной атмосфере лучший выбор на этот месяц — Стамбул.
Июнь — Бостон, США
Роб продолжает: «Для меня июнь означает одно — чемпионат мира. Температура примерно 22–26 градусов, длинный световой день и невероятная атмосфера. Июнь 2026 года — это Бостон».
Июль — Краков, Польша
Лучший выбор на июль — Краков, где, как говорит Роб, еда «нелепо дешевая».
В прошлом году Краков назвали самым «бесстрессовым» городом для сити-брейка в Европе. Отели — от £72 за ночь, а старый город очень живописен для прогулок.
Август — Эдинбург, Шотландия
Август в Эдинбурге — это сезон фестивалей, поэтому город становится лучшим выбором на месяц. В этом году Edinburgh Festival Fringe пройдет с 7 по 31 августа и предложит огромное количество развлечений для гостей.
Артисты и исполнители представляют программы от кабаре и детских шоу до комедии, танца, физического театра, цирка, музыки, мюзиклов, оперы и драматического театра.
Но бронировать лучше заранее, если хотите сэкономить на перелете и жилье.
Сентябрь — Мюнхен, Германия
Роб говорит: «Сентябрь в Германии означает одно — Октоберфест.
Пивные шатры, солнце и примерно 18–20 градусов тепла. Сентябрь сам подсказывает выбор — я выбираю Мюнхен». В 2026 году 191-й Октоберфест пройдет с 19 сентября по 4 октября на Терезиенвизе.
Октябрь — Севилья, Испания
В октябре стоит попробовать Севилью. Севилья — в самом сердце Андалусии на юге Испании. Летом там бывает слишком многолюдно, но в октябре все еще тепло и заметно спокойнее.
Ноябрь — Неаполь, Италия
На ноябрь Роб предлагает «вариант-сюрприз» — Неаполь.
Город на этой неделе включили в топ-10 лучших направлений для 24-часовой поездки. По данным Napoli Sotterranea, по состоянию на 2025 год Неаполь — третий по посещаемости город Италии после Рима и Флоренции.
Декабрь — Кельн, Германия
Роб говорит: «В декабре я охочусь за рождественскими ярмарками.
И с собором на фоне и глинтвейном по доступной цене сложно пройти мимо Кельна». Кельн известен несколькими популярными рождественскими ярмарками, каждая из которых имеет свою тему.
