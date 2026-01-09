Латвия потребует созыва Совбеза ООН после варварского удара России по Украине

В результате ночного удара российских дронов и ракет по столице Украины погибли четыре человека. Ранены как минимум 24 человека, в том числе пять сотрудников спасательных служб и трое медиков, работавших на месте происшествия. Повреждения получили около 20 жилых зданий, а также объекты энергетической инфраструктуры. Несколько десятков тысяч домохозяйств остались без электричества и отопления.