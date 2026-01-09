Латвия потребует созыва Совбеза ООН после варварского удара России по Украине
Латвия попросит созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с «варварским ударом» России по Украине, в том числе с применением баллистической ракеты средней дальности вблизи границы Европейского союза и НАТО. Об этом свидетельствует запись министра иностранных дел Байбы Браже в социальной сети X.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу призвал мир отреагировать на массированный удар российских дронов и ракет по Украине в минувшую ночь.
«Нужна четкая реакция мира. Прежде всего — со стороны Соединенных Штатов [Америки], с которыми Россия действительно считается. Россия должна получить сигналы, что ее обязанность — сосредоточиться на дипломатии и ощущать последствия каждый раз, когда она вновь сосредотачивается на убийствах и разрушении инфраструктуры», — написал Зеленский в Telegram.
Он подчеркнул, что ночной удар вновь напоминает всем международным партнерам о необходимости поддерживать противовоздушную оборону как постоянный приоритет Украины.
«Всего этой ночью было 242 беспилотных аппарата, 13 баллистических ракет — исключительно по энергетической и гражданской инфраструктуре, одна баллистическая ракета средней дальности “Орешник” и 22 крылатые ракеты. Удар наносится именно тогда, когда стоит значительный холод. Против обычной жизни простых людей», — отметил он.
Зеленский также сообщил, что российский дрон повредил здание посольства Катара в Киеве.
В результате ночного удара российских дронов и ракет по столице Украины погибли четыре человека. Ранены как минимум 24 человека, в том числе пять сотрудников спасательных служб и трое медиков, работавших на месте происшествия. Повреждения получили около 20 жилых зданий, а также объекты энергетической инфраструктуры. Несколько десятков тысяч домохозяйств остались без электричества и отопления.