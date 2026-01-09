В Лиепае меньше ночующих в приюте - из‑за отказа принимать нетрезвых

В настоящее время услугами ночного приюта пользуется 41 клиент, хотя приют может принять 65 человек, а в чрезвычайных ситуациях — и больше. В холодное время ночной приют может обеспечить прием дополнительных людей, так как имеются свободные места. По сравнению с предыдущими годами в холодное время клиентов меньше, поскольку в приют больше не принимают лиц в состоянии алкогольного опьянения, которые при необходимости могут обратиться в финансируемую самоуправлением вытрезвительную службу фонда Agape.