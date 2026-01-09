В Лиепае меньше ночующих в приюте - из‑за отказа принимать нетрезвых
После введения запрета на прием людей в состоянии опьянения Лиепайский ночной приют зимой фиксирует меньше клиентов, хотя свободных мест достаточно.
Из-за запрета на прием людей в состоянии алкогольного опьянения в холодное время в Лиепайском ночном приюте сократилось число клиентов, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Социальной службы Лиепаи Гунта Якобсоне.
В настоящее время услугами ночного приюта пользуется 41 клиент, хотя приют может принять 65 человек, а в чрезвычайных ситуациях — и больше. В холодное время ночной приют может обеспечить прием дополнительных людей, так как имеются свободные места. По сравнению с предыдущими годами в холодное время клиентов меньше, поскольку в приют больше не принимают лиц в состоянии алкогольного опьянения, которые при необходимости могут обратиться в финансируемую самоуправлением вытрезвительную службу фонда Agape.
Число клиентов в приюте очень изменчиво: в один день человек есть, на следующий — нет. В холодное время людям предоставляется возможность находиться в помещениях и в дневное время, подчеркивает Якобсоне.
Как сообщает руководитель приюта Илона Шлисере, ситуация стабильная, в основном проживают постоянные клиенты, перед праздниками появились и новые. Шлисере отмечает, что бывают дни, когда ощущается текучесть клиентов: кто-то отправляется в лечебное учреждение, кто-то впервые обращается за услугой, оказавшись в кризисной ситуации и прося поддержки и помощи специалистов. «Мы никому не отказываем в помощи, но особое удовлетворение приносят случаи, когда клиенты активно участвуют, прислушиваются и решают свою социальную ситуацию, активно ища работу. Когда работа найдена, человек может дальше искать и новое место жительства в социальных жилых домах», — поясняет руководитель приюта.
У большинства клиентов ночного приюта имеются проблемы со здоровьем, которые они решают в сотрудничестве с медицинской сестрой и социальными работниками, посещая врачей-специалистов.
Также наблюдается, что в списки клиентов ночного приюта возвращаются люди, которые несколько лет не проживали в Латвии и вернулись в Лиепаю. В таких случаях совместно ищутся решения и рассказывается о возможностях получения помощи.
Ночной приют в Лиепае также предоставляет услуги сроком до пяти дней жителям других самоуправлений, оказавшимся в кризисной ситуации, раскрывает Шлисере. Право на получение услуг ночного приюта имеет совершеннолетний человек без определенного места жительства либо человек, оказавшийся в кризисной ситуации и не способный обеспечить себя жильем.
Услуга сроком до 60 дней предоставляется лицу, которое активно участвует в решении своих проблем. При выполнении обязанностей по сотрудничеству срок получения услуги может быть продлен.
В ночном приюте обеспечиваются ночлег, ужин, завтрак и возможности личной гигиены для совершеннолетних лиц без жилья или оказавшихся в кризисной ситуации и не способных обеспечить себя кровом.
Чтобы воспользоваться возможностями ночного приюта, необходимо обратиться по адресу: улица Флотес, 7, со стороны двора, предъявив документ, удостоверяющий личность. Желательно обращаться в рабочие дни с 10 до 12 или с 14 до 16. Круглосуточно можно связаться с дежурным ночного приюта по телефону 63 488 108. В ночной приют не принимаются лица, находящиеся под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ, подчеркивает руководитель ночного приюта.