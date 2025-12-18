Рождество и Новый год изменят расписание поездов Vivi; корректировки и в преддверии праздников

Электропоезда на всех четырех линиях 24, 25, 26 и 31 декабря, а также 1 и 2 января будут курсировать по графику выходного дня. В свою очередь дизель-поезда в два вторника — 23 и 30 декабря — будут ходить по пятничному графику, а в период с 24 по 27 декабря, а также с 31 декабря по 3 января — по субботнему графику. Vivi призывает в этот период пассажиров, следующих в направлениях Гулбене, Мадона, Даугавпилс и Валмиера, особенно внимательно следить за расписанием, так как введено несколько исключений.