Как принцесса Кэтрин стала почти блондинкой без окрашивания? Ее ответ оказался простым

Тайна раскрылась 19 ноября на благотворительном шоу Royal Variety Performance в Альберт-холле. Актриса Сю Поллард похвалила волосы Кейт: "Мне нравится ваш цвет, он стал гораздо светлее". Принцесса ответила просто: "Раньше он был коричневым, но солнце его осветлило".