Как принцесса Кэтрин стала почти блондинкой без окрашивания? Ее ответ оказался простым
Принцесса Уэльская уже много лет считается иконой красоты и стиля — поклонники ценят её за сдержанную элегантность и умение менять образ так, чтобы он оставался узнаваемым. Но самым обсуждаемым её бьюти-моментом 2025 года стало неожиданное изменение цвета волос, которое она продемонстрировала в сентябре.
Жена принца Уильяма, 43-летняя Кэтрин, удивила публику, появившись в Лондонском Музее естественной истории с заметно более светлыми волосами. От привычного каштанового оттенка не осталось и следа.
Тайна раскрылась 19 ноября на благотворительном шоу Royal Variety Performance в Альберт-холле. Актриса Сю Поллард похвалила волосы Кейт: "Мне нравится ваш цвет, он стал гораздо светлее". Принцесса ответила просто: "Раньше он был коричневым, но солнце его осветлило".
Эта фраза положила конец слухам о кардинальном окрашивании: образ оказался результатом естественного осветления, усиленного мягкими легкими мелированными прядями.
Ведущие стилисты высоко оценили новый образ принцессы Уэльской. Знаменитый колорист Даниэль Гэлвин-младший назвал Кейт «естественной хамелеонкой», которой одинаково идут рыжий, каштановый и блонд. По его словам, тёплый блонд отлично вписался в осенне-зимнюю палитру и подчёркивает яркость её глаз.
Принцесса Кэтрин и принц Уильям в Саутпорте (23.09.25)
Принцесса Кэтрин на дипломатическом приеме в Букингемском дворце 5 декабря 2023 года
