Эти люди столкнулись с трудностями в 2025 году - и наконец почувствуют облегчение в 2026-м
Некоторые из нас оставят полосу неудач в 2025 году. Особенно ярко это проявится у трех месяцев рождения. По словам профессиональных астрологов, люди, родившиеся в следующих месяцах, смогут оставить трудный период позади и войти в 2026 год с обновленным взглядом на жизнь и большими возможностями, пишет Parade.
Рожденные в феврале: серьезный подход к безопасности
Люди, родившиеся в феврале, известны своим новаторским мышлением и стремлением к развитию человечества. Будь то неординарные Водолеи, ищущие коллективного освобождения, или мечтательные Рыбы, движимые желанием эмоционального исцеления, 2025 год стал поворотным для этого месяца рождения. Существенную роль сыграл Сатурн — планета дисциплины и кармы. В результате пришлось столкнуться с темами личных границ, признания собственных ограничений и понимания того, на что действительно стоит тратить время и энергию. Вероятно, возникла необходимость выстроить защитные механизмы. Этот зрелый взгляд был непростым и временами ощущался как изоляция, но в итоге привел к исцелению. В 2026 году влияние этой сложной планеты ослабевает в период вашего месяца рождения, открывая путь для движения вперед.
Рожденные в июне: взлеты и падения
В 2025 году вам, июньским, было почти невозможно найти рутину, стабильность и предсказуемость. Будь вы динамичными Близнецами — любознательными и общительными, или чувствительными Раками, ищущими интуитивные и эмоциональные связи, этот год ударил по вам особенно сильно. Стоило вам найти решение, как все снова менялось. Значительную роль сыграл Уран — планета перемен и потрясений. Постоянно меняющаяся среда, сообщество, дружеские и личные отношения могли вызывать чувство неуверенности, однако этот опыт был призван научить вас силе открытого мышления. Рост пришел через признание истины и отказ от устаревших взглядов. С приходом 2026 года вы готовы принять грядущие изменения. Хотя Уран по-прежнему остается влиятельным фактором, теперь вы лучше подготовлены к тем трансформационным возможностям, которые вас ждут.
Рожденные в сентябре: красный свет
Для людей, родившихся в сентябре, этот год стал кармическим сигналом к пробуждению. Будь вы внимательной к деталям Девой или дипломатичными Весами, известными своим обаянием и стремлением к гармонии, вселенная подталкивала вас к росту. Вас просили отпустить то, что больше не служит вашему развитию. Затмения 2025 года вытолкнули вас из зоны комфорта, и вы, вероятно, чувствовали себя зажатыми между сложными выборами. С одной стороны — желание нового начала, с другой — процесс перехода из одного жизненного этапа в другой. Однако 2026 год расскажет другую историю. Вы больше не будете цепляться за случайные возможности, а почувствуете себя уверенными, информированными и достойными большего. Появятся возможности для роста, и вы будете стремиться к новому опыту. Не убеждайте себя соглашаться на меньшее — примите расширение и развитие, которые уже на пути.