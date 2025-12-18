Эти люди столкнулись с трудностями в 2025 году - и наконец почувствуют облегчение в 2026-м

Для людей, родившихся в сентябре, этот год стал кармическим сигналом к пробуждению. Будь вы внимательной к деталям Девой или дипломатичными Весами, известными своим обаянием и стремлением к гармонии, вселенная подталкивала вас к росту. Вас просили отпустить то, что больше не служит вашему развитию. Затмения 2025 года вытолкнули вас из зоны комфорта, и вы, вероятно, чувствовали себя зажатыми между сложными выборами. С одной стороны — желание нового начала, с другой — процесс перехода из одного жизненного этапа в другой. Однако 2026 год расскажет другую историю. Вы больше не будете цепляться за случайные возможности, а почувствуете себя уверенными, информированными и достойными большего. Появятся возможности для роста, и вы будете стремиться к новому опыту. Не убеждайте себя соглашаться на меньшее — примите расширение и развитие, которые уже на пути.